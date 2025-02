Victòria amb caràcter de l’Atlètic Lleida al Farrús(2-1)

Publicat per guillem montardit Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb molta igualtat, sense un clar dominador de joc i amb falta d’ocasions per part dels dos equips. Tot i això, al minut 8 Pau Torres ha rebut una targeta groga per una picabaralla amb un davanter rival. Al minut 22, una gran jugada del Sabadell B ha permès a Alya anotar el primer gol del partit (0-1). L’Atlètic Lleida l’ha tingut a la jugada següent però el porter ha intervingut a la perfecció.

L’equip lleidatà ho ha seguit intentant però Ciurans ha arribat a treure fins a tres ocasions seguides. L’equip blau no ha baixat les mans i ha estat més de vint minuts intentant jugades d’atac. Han disposat de jugades de Wilber, Moró, Boris i Samsó i, totes aquestes accions, salvades pel porter arlequinat. Malgrat això, l’Atlètic Lleida ha marxat al descans per darrere en el marcador.

La segona meitat ha iniciat amb un domini clar del filial sabadellenc. Tot i això, l’Atlètic Lleida ha disposat d’ocasions i Wilber ha disparat a boca de canó però ha aturat Ciurans. El conjunt de Gabri ha fet una passada endavant i, després d’un seguit de serveis de cantonada, Boris Garrós ha posat el cap a la perfecció per posar l’empat al marcador al 71 (1-1). L’entrenador de Sallent no ha realitzat els primers canvis fins al minut 83, on ha donat entrada a Joanet i Cucu. Una gran acció per banda esquerra de Samsó que ha posat una centrada i Pol Fornell ha introduït la pilota dins de la seva pròpia porteria i ha suposat el 2-1 al minut 88. Acte següent, Gabri ha realitzat dos canvis donant entrada a Unai i Eric. El conjunt lleidatà ha sabut defensar i s’ha acabat emportant el partit.

Sumant aquesta victòria, els de Gabri es situen en cinquena posició i marxaran la setmana a Reus per enfrontar-se al Reus FC Reddis al Municipal.