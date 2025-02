De l'angoixa a l'èxtasi

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Verificat per Creat: Actualitzat:

No deixar de creure-hi fins al final. Aquesta va ser la gasolina que va empènyer l’Atlètic Lleida cap a la remuntada al Ramon Farrús davant del Sabadell B (2-1), en un partit que va començar tort. Els de Gabri García van demostrar que estan en un bon moment de forma, amb només una derrota en els últims 11 partits, i que estan disposats a lluitar fins al final en la lluita per jugar l’anhelat play-off d’ascens. El duel va començar amb més intensitat que qualitat. Amb més físic que pilota. No havien transcorregut ni deu minuts quan Pau Torres i Pol Marín van veure la cartolina groga després d’una picabaralla quan el porter de l’Atlètic Lleida protegia una pilota que es va perdre per la línia de fons. Una acció que va ser un presagi de com de disputat seria tot el matx.

El Sabadell B va colpejar primer i ho va fer amb una fuetada. Alya Camara es va aventurar a avançar metres amb una conducció poderosa i, sense que ningú li sortís al pas, va deixar anar una puntada des de lluny que es va colar ajustada al pal dret de Pau Torres (0-1). Un golàs inapel·lable que avançava els visitants i obligava els lleidatans a remar a contracorrent. L’equip local va sentir el cop, però en lloc d’ensorrar-se, va reaccionar amb força. En quinze minuts de setge total, els de Gabri van vorejar l’empat en diverses ocasions. Primer va ser Wilber amb un cop de cap que no va trobar porteria ni la bota de Soule al primer pal. Després Samsó amb un xut sec prop de la mitja hora de joc que va exigir una intervenció espectacular de Ciurans, el gran protagonista per part del filial barceloní. I no pararien aquí, ja que abans del descans, el porter visitant encara va tenir temps per desviar un mà a mà davant de Moró, un cop de cap massa centrat d’Alcalá i una rematada potent a la mitja volta de Boris Garrós que, malgrat unes molèsties físiques, va ser titular per segon partit consecutiu. Malgrat l’allau, el Sabadell B va marxar als vestidors amb avantatge.

L’inici del segon temps va mostrar un Atlètic Lleida una mica més contingut, la qual cosa va permetre als visitants tenir dos acostaments perillosos. Els minuts passaven i els lleidatans sentien la pressió del resultat. Tanmateix, els de Gabri van respondre amb gols a l’angoixa pel resultat, que continuava sent advers. Wilber ho va intentar a la mitja volta, però novament Ciurans va frustrar el crit de gol. No passaria el mateix al minut 71. Nil Sauret va posar una centrada temperada, Wilber va pentinar cap a l’àrea petita i Boris Garrós, amb el seu olfacte de depredador, va caçar la pilota en l’aire per rematar de cap al fons de la xarxa. La remuntada estava en marxa (1-1).

Amb l’empat, l’Atlètic Lleida es va bolcar sobre l’àrea rival. Després d’un parell de xuts alts, més a la desesperada que amb intenció, va arribar la recompensa. Al minut 87, Marcel Samsó va enviar una centrada rasa al cor de l’àrea i Wilber va tocar la pilota entre tots els defensors del Sabadell B per allotjar-la al fons de la xarxa (2-1). L’explosió d’alegria al Farrús va ser total. L’equip havia aconseguit el que semblava impossible: capgirar el partit en els minuts finals. Encara hi va haver temps per a un últim gir en el drama. Per sort, sense danys per al resultat. Pau Fornell va veure la roja directa en el temps afegit després d’una disputa amb Pau Torres. L’àrbitre va interpretar que hi va haver agressió i el Sabadell B es va quedar amb un menys, la qual cosa va acabar per enfonsar qualsevol intent de reacció visitant. Amb superioritat numèrica i canvis defensius, l’Atlètic Lleida va manejar els últims minuts amb intel·ligència, traient pilotes i desactivant qualsevol intent de contraatac del Sabadell B. L’afició va celebrar en gran el xiulet final de l’àrbitre. Amb aquest triomf, l’equip de Gabri es manté en llocs de play-off i segueix amb un nivell de confiança alt. Cada jornada que passa, l’equip reforça la seua identitat competitiva, els seus mecanismes i la seua capacitat de lluita. El pròxim test serà de màxim nivell davant del Reus, el líder intractable de la categoria.

L’entrenador de l’Atlètic Lleida va valorar positivament el triomf de l’equip en un duel contra el Sabadell B que es va posar en contra en una acció aïllada en el primer temps. “Crec que ha estat un dels nostres millors partits de la temporada, sobretot la primera part, on hem estat molt superiors”, va destacar Gabri. Malgrat encaixar un gol que va generar certs dubtes, l’equip lleidatà va mantenir la seua proposta i va saber reaccionar per capgirar el marcador.

En el descans, el preparador de Sallent va transmetre un missatge de calma als seus jugadors: “Estàvem fent el que tocava i generant perill, només feia falta paciència i no perdre els nervis.” Gabri va prosseguir comentant que “m’agrada molt l’esperit que està transmetent l’equip en els últims partits. Ningú no abaixa el ritme i continuem creient en el triomf fins al final”. La dupla ofensiva formada per Boris Garrós i Wilber va ser una altra vegada decisiva per a la victòria. “Wilber està en un moment espectacular i sabíem que Boris era un golejador contrastat. Malgrat que no està al 100%, ha respost amb una gran actuació”, va elogiar el tècnic.

Pel que fa a la situació a la classificació, Gabri va remarcar la importància de mantenir el nivell que està tenint la plantilla en els últims mesos: “Hem après dels errors de la primera volta i ara som un equip més madur.” Tot i que va acabar avisant que “la lliga està molt igualada i cal continuar sumant punts per afrontar els moments difícils que puguin arribar”.