Un pèrit en lectura de llavis encarregat per Rubiales diu que va demanar "un petonet" a Jenni Hermoso

Un pèrit en lectura de llavis encarregat per Luis Rubiales ha declarat al judici que se segueix contra l’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a l’Audiència Nacional. Segons el seu informe, Rubiales va preguntar a Jenni Hermoso si podia fer-li "un petonet" després de la victòria d’Espanya a la final del Mundial Femení de 2023. No obstant, les acusacions han posat en dubte diversos aspectes de l’informe pericial i han qüestionat per què no es va tractar de comprovar què va respondre la jugadora.

En la sisena jornada del judici, el pèrit, membre de l’Agrupació de Persones Sordes de Granada i província (ASOGRA), ha ratificat la seua conclusió que Rubiales va dir "et puc fer un petonet" mentre agafava Hermoso de les orelles durant la salutació d’autoritats posterior al partit. L’expert ha assegurat que no hi ha marge de dubte en la seua anàlisi, realitzada a partir d’un vídeo de TikTok, descartant imatges de RTVE per la seua menor claredat.

No obstant, les acusacions han qüestionat l’origen de l’informe, suposadament encarregat per Enric Ripoll, advocat de Rubiales, així com la falta de comprovació de la resposta de la jugadora. El pèrit ha admès que Hermoso estava d’esquena i no va poder llegir els seus llavis, una cosa que el jutge José Manuel Fernández-Prieto ha corroborat: "Si una persona està d’esquena, difícilment se li pot llegir els llavis, tret que tingui una visió que travessi el crani."

Qüestionaments a l’informe pericial

L’advocada de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), acusació popular en el judici, ha indagat sobre la persona que va encarregar l’informe, provant d’aclarir si va ser el director jurídic del procés sancionador de la FIFA contra Rubiales o el seu advocat en l’esmentat procediment. El pèrit ha manifestat desconèixer el paper exacte de Ripoll, que apareix com a "representant legal" de Rubiales davant de la FIFA.

A més, l’expert ha assegurat que només coneix Rubiales "de veure'l a la televisió", però no de forma directa ni indirecta, una cosa que la Fiscalia ha posat en dubte, assenyalant que en instrucció va declarar conèixer-lo a través d’altres persones. L’advocada de Rubiales ha llegit la declaració en qüestió, aclarint que el pèrit va negar conèixer l’expresident tant directament com indirectament.

Anàlisi de l’autenticitat del vídeo

Després de la declaració del pèrit en lectura de llavis, ha intervingut un segon expert en recuperació de dades encarregat d’analitzar si el vídeo de TikTok utilitzat havia estat manipulat. Encara que va comprovar que no va ser gravat amb una càmera i es tractava d’un muntatge realitzat amb diferents orígens de vídeo, l’expert ha afirmat que la imatge no va ser adulterada en cap moment, qualificant-la de "perfectament coherent".