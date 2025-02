El City regala la victòria

Haaland, autor de dos gols, celebra el que va servir per obrir el marcador. - EUROPA PRESS

Un gol de Brahim Díaz en el minut 86 i un altre de Jude Bellingham en el temps afegit van capgirar el doblet d’Erling Haaland i van donar el primer triomf del Reial Madrid en la seua història davant del Manchester City a l’Etihad Stadium (2-3). El City, malgrat avançar-se dos vegades i tenir el partit encarrilat amb un 2-1 en el minut 86, va regalar la victòria al Madrid al cometre nombrosos errors en defensa, cosa que obligarà els de Pep Guardiola a guanyar al Bernabéu si volen estar en la ronda de vuitens de final, per a la qual ja està classificat el Barça directament després de la fase de grups. El City va fallar estrepitosament en els tres gols blancs i va concedir moltes ocasions als d’Ancelotti.

El Reial Madrid va reaccionar als cops que li va endossar Haaland. El davanter noruec va marcar el primer gol als 19 minuts, després de revisió del VAR per un possible fora de joc. El gol el va igualar en el 61 Kylian Mbappé (1-1), que ha marcat en els tres encontres que ha disputat a l’Etihad.

Després de perdonar el Reial Madrid clares ocasions per manar en l’eliminatòria, un penal de Dani Ceballos va avançar de nou el City en el minut 80 (2-1), però la reacció madridista del final li va donar el triomf amb els gols de Brahim i Bellingham.

En els altres partits d’aquesta primera ronda de play-offs jugats ahir, el PSG de Luis Enrique va deixar l’eliminatòria vista per a sentència al guanyar per 0-3 al camp del Brest, amb doblet de Dembélé. També la va encarrilar el Borussa Dortmund, amb un altre 0-3 al camp de l’Sporting CP portuguès, i la Juventus es va imposar per 2-1 al PSV en un duel igualat.