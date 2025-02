Una lleidatana, al Godó sub-14

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tenis lleidatà tindrà representació per segon any consecutiu en la fase final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó de la categoria sub-14, en la figura d’Astrid Rogès Capdevila. La tenista del Club Natació Lleida, de 13 anys, agafarà el relleu d’Álvaro García, format al planter del CT Lleida però actualment amb fitxa de l’RCT Barcelona, que va prendre part en l’edició de l’any passat.

Astrid va aconseguir el bitllet fa deu dies a les pistes del CT Tarragona, després de proclamar-se campiona d’un dels quatre tornejos classificatoris, encara que llavors ho va fer sense disputar la final per la lesió del seu rival. Aquest diumenge, no obstant, va ratificar la classificació guanyant a les pistes del CN Lleida, que van acollir l’última parada del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó sub-14 i on va derrotar a la final Aitana Armesto, del CT Barcino, per 6-3 i 6-0.

Ha estat campiona de Catalunya benjamí, sub-11, sub-12 i sub-13, títol aconseguit l’estiu passat

La jove tenista lleidatana, que actualment és la número u de Catalunya i figura al top 10 estatal sub-13, va reconèixer ahir que la classificació “és una satisfacció per a mi” i va dir que el seu objectiu en el Godó “és disfrutar i viure una experiència”, sense marcar-se cap resultat concret.

Encara que té molt recorregut al davant, no amaga quin és el seu somni. “M’agradaria dedicar-me al tenis professionalment, encara que ho veig complicat”, assegura Astrid, que no té cap referent clar més enllà de la icona del tenis Rafa Nadal.

La lleidatana, que disputarà el Comte de Godó del 17 al 19 d’abril, ha estat campiona de Catalunya benjamí, sub-11, sub-12 i sub-13, i en el passat Tennis Europe disputat al CT Urgell va assolir els quarts de final malgrat jugar contra rivals dos anys més grans.

El seu entrenador i director de l’escola del Club Natació Lleida, Iñaki Masip, destaca la seua versatilitat. “Té un ventall de cops que la majoria de jugadores no tenen. Sap defensar-se i atacar molt bé, talla la bola, puja a la xarxa i té un revés en una mà que no s’acostuma a veure en el tenis femení”, va indicar. “Per a nosaltres com a club i per al tenis lleidatà en general és molt important aquest tipus de resultats. La seua progressió està creixent cada any i això que som a Lleida, apartats del món del tenis que se centra a Barcelona, la qual cosa té molt més valor. Ara entrena un dia més, quatre a la setmana, i això és un plus”, va destacar Iñaki Masip.