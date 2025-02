L’aposta del FC Rialp per fomentar el fair play i l’esportivitat li ha valgut al club del Pallars Sobirà ser nominat al premi en la categoria Foment dels Valors i Cohesió Social, a la gala dels VIII Premis Solidaris, que organitza la Fundació Catalana de Futbol i que tindrà lloc a Barcelona el proper dia 18. El FC Rialp va presentar candidatura amb el seu projecte Bufanda i Berenar. El Tercer Temps en el Futbol Amateur, amb el qual opta al primer, segon o tercer premi en la seua categoria. La idea està basada en el “tercer temps” que s’organitza en els partits de rugbi i, amb aquesta inspiració, el club pallarès obsequia tots els seus rivals amb una bufanda mentre els convida a berenar al final de partit, “sigui quin sigui el resultat”, destaca el president de l’entitat, Jordi Altieri.

“Quan vam rebre la nominació em vaig emocionar molt”, explica, “encara que el veritable premi serà si aquesta iniciativa s’estén a tots els equips que participem a la Lliga”, afegeix. “El cap de setmana passat ens va visitar el Solsona B i, com en cada partit, els vam regalar la bufanda i al final els vam convidar a tots a compartir uns entrepans i un refresc. Fa un parell de setmanes vam visitar el Ribera d’Ondara i ens van fer el mateix. És una satisfacció veure que ja hi ha clubs que comparteixen aquesta idea.”

Sobre com se’ls va ocórrer la idea, Altieri explica que “jo no sabia el que era el tercer temps i un dia un amic em va explicar que era una cosa que es fa en el rugbi i em va semblar una gran idea fer-ho nosaltres. Costa molt fer futbol en aquestes categories i hem de fer alguna cosa perquè, si no, el futbol es perdrà. No pot ser que hi hagi mal rotllo i discussions quan només es tracta de jugar a futbol i passar la tarda practicant l’esport que ens agrada”.

Altieri està molt satisfet de la rebuda que està tenint aquesta idea entre els equips de Quarta Catalana, categoria en la qual juga el Rialp. “Costa que vingui gent, amb tota la competència que tenim a la televisió i infinitat d’activitats que hi ha cada cap de setmana. A les directives ens costa esforç mantenir el futbol i hem d’aconseguir que un partit sigui una cosa atractiva. Intentem fer una cosa diferent i sobretot que hi hagi bon ambient, per sobre del resultat.”

La iniciativa, a més, ha provocat que vagi més gent als partits. “Les grades s’omplen i fa goig veure com els joves s’han preocupat de crear una grada d’animació”, conclou.