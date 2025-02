Un estudi científic ho confirma: les opcions de guanyar a l'ACB baixen un 5% sense el caliu de l’afició

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi científic ha confirmat el que molts ja intuïen al món de l’esport: el caliu de l’afició suposa un plus per als equips quan juguen a casa. La investigació, realitzada per un equip de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària (ULPGC), revela que, al bàsquet, les opcions de guanyar d’un equip local es redueixen un 5% quan juga sense la seua afició a les grades.

Els investigadors, liderats per Juan Luis Jiménez, Jorge Valido i Marcos Jiménez, van aprofitar la situació generada per la pandèmia de COVID-19, que va obligar moltes lligues professionals a disputar partits a porta tancada, per dur a terme aquesta anàlisi. Van estudiar un total de 7.231 partits de la Lliga Endesa, l’Eurocopa i l’Eurolliga disputats entre les temporades 2014-2015 i 2023-2024, sent una desena part d’aquests partits els que es van jugar sense públic a les campanyes 2019-2020 i 2020-2021 a causa de les restriccions sanitàries.

Segons els resultats publicats a la revista 'Journal of Sport Economics', la probabilitat que un equip local guanyi a casa és un 5,6% menor en absència de públic a l’ACB, i un 5,76% en el cas de l’Eurolliga. A més, a l’ACB, la diferència de punts entre locals i visitants és menor amb les grades buides, i el percentatge de faltes dels locals supera els visitants, la qual cosa suggereix que la presència d’aficionats afavoreix un joc més net per part dels equips de casa.

"Aquest estudi posa xifres a una cosa que ja s’intuïa al món de l’esport: el suport de l’afició és fonamental per al rendiment dels equips", afirma Juan Luis Jiménez, un dels autors del treball. "Ara tenim evidències científiques que, sense aquesta calor del públic, les opcions de victòria es redueixen significativament".

Els investigadors assenyalen que aquests resultats podrien extrapolar-se a altres esports i competicions, i obren la porta a futurs estudis que analitzin en profunditat l’impacte de la presència de públic en diferents aspectes del joc i el rendiment dels equips.