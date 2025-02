El Duatló d'Alpicat es trasllada al 23 de març

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Duatló d’Alpicat ja té data per a la divuitena edició: serà el diumenge 23 de març, en una jornada per a la qual ja estan obertes les inscripcions. El canvi de data –habitualment es realitzava al gener– és una de les novetats d’aquest any, juntament amb la nova organització, ara a càrrec del Club Excursionista Alpicat amb el suport de l’ajuntament, mentre que abans era assumida per Duatló Alpicat.

La prova oferirà cinc categories –absoluta, sèniors, veterans, màster i locals– i dos modalitats: la competitiva i la popular, ambdós amb el Parc del Graó com a punt de partida. La modalitat competitiva començarà les 10.00 i constarà de tres segments: un recorregut de carrera a peu de 7 quilòmetres, un recorregut de bicicleta de muntanya de 24,5 quilòmetres i acabarà amb un altre recorregut de carrera a peu d’1,8 quilòmetres.

La modalitat popular començarà just després i només comptarà amb dos segments. Arrancarà amb la cursa a peu d’1,8 quilòmetres i finalitzarà amb un recorregut de bicicleta de muntanya de 6 quilòmetres. Encara que no serà de caràcter competitiu, també hi haurà podis i premis simbòlics. A més, posteriorment se celebrarà un dinar de germanor al finalitzar al nou pavelló del Parc del Graó i altres activitats paral·leles.