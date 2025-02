AEM i Cacereño protagonitzen avui (12.30/Lleida TV) al Recasens un duel de màxima igualtat entre dos equips de play-off, tant pel que reflecteix la classificació com pels estils d’ambdós equips, molt similars i lluitadors.

De fet, ambdós equips –que van empatar (0-0) en la primera volta– estan separats per tres punts, amb el conjunt extremeny al davant a la taula. Per això, el matx d’avui va ser qualificat com a “vital” pel tècnic de les lleidatanes, Rubén López, que va considerar que “arribem després d’una bona setmana, després d’empatar un partit que semblava perdut al 90 i que va ser un cop de moral” davant de l’Atlètic B (1-1).

A banda d’arribar igualats a la taula, AEM i Cacereño també coincideixen a haver-se enfrontat recentment a gegants del futbol estatal. El conjunt lleidatà va rebre el Barça a la Copa Catalunya fa 10 dies (0-6), mentre que el Cacereño es va mesurar dimarts passat a l’Atlètic de Madrid en els quarts de la Copa de la Reina. L’equip extremeny va ser un os dur de rosegar per a les matalasseres i va portar el partit a la pròrroga, en la qual va acabar caient per 0-2, donant mostra del seu bon estat de forma, atès que encadena tres victòries a la Lliga i set duels sense perdre.

Rubén López va destacar que “espero que el rival arribi més cansat de l’habitual”, però va deixar clar que “si no aconseguim aplicar un ritme alt, això no valdrà de res”. De fet, va considerar que “per desencallar el partit, les nostres jugadores de dalt han de ser molt atrevides amb la pilota, perquè el rival comet molt pocs errors i té un estil similar al nostre”. En aquesta línia, va apuntar que “el Cacereño encaixa molt pocs gols i té jugadores molt guanyadores en els duels i que cometen pocs errors”.

A part de les absències ja conegudes de Laura Fernández i Fati Gharbi, el tècnic continuarà sense poder comptar amb María Lara, que arrossega molèsties al taló, a qui s’unirà Loba, que complirà cicle de grogues.