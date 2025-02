Exercici de resistència de l'AEM per guanyar al Cacereño (1-0)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

L'inici del partit ha estat molt intens per part dels dos equips, cada jugada dividida al centre del camp que es guanyava se celebrava per part de les jugadores. Les defenses s'imposaven clarament als atacs i durant els primers minuts no hi han hagut arribades més enllà de jugades a pilota aturada. Ha estat, al minut 21, una rematada d'Andrea Palacios que la portera rival Delia ha tret de l'escaire per enviar-la a córner.

L'AEM tenia la pilota en camp contrari i dominava el joc, al minut 26, una gran centrada de Noe l'ha aprofitat Sílvia Peñalver per fer gol, però l'assistent ha aixecat la bandera per assenyalar fora de joc. El Cacereño ha reaccionat i ha tingut la seva arribada més perillosa al minut 35, que Laura Martí ha aturat amb el cos per evitar el gol visitant. El partit ha arribat al descans amb un parell de córners per l'AEM que ha defensat bé el conjunt extremeny.

L'AEM ha sortit molt bé de vestuaris i ha tancat al Cacereño al seu camp. Semblava que el gol de les lleidatanes estava molt a prop, però en una jugada, al minut 58, aïllada Laura Martí ha vist la targeta roja per una falta sent l'última jugadora.

Tot i la inferioritat l'AEM ha defensat bé i ha sabut aprofitar una rematada Marta Gestera per marcar el gol de la victòria al minut 69 de partit. Encara quedaven vint minuts en què el Cacereño ha buscat a la desesperada l'empat. Rubén López ha fet canvis als últims minuts per reforçar la defensa i l'AEM ha acabat sense sofrir i sumant una victòria contra un rival directe al play-off, a més de guanyar-li l'average.