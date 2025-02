El lleidatà Armand Moreno, a semifinals de la Lliga d'Honor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Armand Moreno, del Club Billar Lleida, va aconseguir accedir ahir a semifinals de la Lliga d’Honor del Campionat de Catalunya de billar en la modalitat a la banda. Val a recordar que el lleidatà ja es va adjudicar aquest mateix campionat en l’edició del 2023.

Així mateix, per la seua part, el jugador de Cervera, Sergi Garriga, va caure en la fase classificatòria en què únicament va aconseguir guanyar l’històric jugador de Molins de Rei Carles Tuset.

La capital de la Segarra acull des d’ahir el Campionat de Catalunya de billar a la banda de la màxima categoria en què participen els vuit caps de sèrie de la modalitat. Les partides es juguen a 80 caramboles i entre els favorits cal destacar el jugador de Granollers Joan Espinasa, que té en el seu historial un títol europeu de billar.

La modalitat a la banda, la favorita de l’històric jugador de Cervera Francesc Fortiana, obliga a tocar una banda amb la bola que es tira abans de finalitzar cada carambola.

Segons el president del club Casal de Cervera Josep Planes, el campionat permet preparar-se per acollir al maig per segon any consecutiu els campionats d’Europa de joc curt, concretament, la banda, i els quadres 47/2 i 71/2.