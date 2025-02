Madrid i Atlètic cedeixen i el Barça pot ser líder

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Madrid (1-1) es va deixar ahir dos punts a Pamplona davant de l’Osasuna (1-1), en una tarda marcada per la polèmica expulsió de Jude Bellingham a la primera meitat i el penal sobre Budimir després del pas per vestidors que va suposar el gol local. Amb el seu empat, que allarga una mala dinàmica de dos punts dels últims nou possibles, el conjunt blanc deixa el liderat a mercè del Barça, que amb una victòria demà davant del Rayo Vallecano (21.00) assaltaria la primera posició, amb els mateixos 51 punts que el Madrid, aprofitant també la punxada de l’Atlètic de Madrid a casa davant del Celta.

L’equip matalasser també va haver de jugar la majoria del partit amb deu futbolistes per l’expulsió matinera de Pablo Barrios, en el minut 7. Malgrat veure’s darrere al marcador en el minut 68, els de Simeone van rescatar un punt gràcies a un gol en el tram final de Sorloth (1-1), que no va ser suficient perquè l’Atlètic es col·loqués en primera posició, que continua ocupant el Madrid amb un punt més.

El conjunt blanc va començar el partit a El Sadar de forma plàcida i un gol de Mbappé als 15 minuts va obrir el marcador, posant-ho tot de cara per als d’Ancelotti (1-0). Tanmateix, Bellingham va ser expulsat (vegeu el desglossament) i l’Osasuna va igualar de penal després del descans.

Bellingham va ser expulsat per dir “fuck you”, segons l’acta

José Luis Munuera Montero, col·legiat que va dirigir el partit del Reial Madrid davant l’Osasuna, va assenyalar a l’acta del partit el motiu de l’expulsió de Jude Bellingham als 40 minuts, al dirigir-se a ell “a escassos metres” pronunciant “fuck you” (que et fotin).Tanmateix, el futbolista anglès va assegurar després del partit que “l’àrbitre ha comès un error” i va defensar que “li dic una expressió com joder”. El tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, també es va expressar de la mateixa manera i va dir que “l’àrbitre s’ha equivocat en la traducció, perquè Bellingham ha dit “fuck off”.

Sadiq frena el Vila-real i dona aire al València

Un gol del nigerià Umar Sadiq en els últims minuts va frenar la ratxa triomfal del Vila-real al seu estadi (1-1) i permet al València sumar un punt d’or que li permet sortir del descens de forma provisional.

Tres penals marquen l’empat a Butarque

Leganés i Alabès van protagonitzar ahir un empat emocionant a Butarque (3-3), en un duel en el qual tres dels gols van ser de penal, dos per al Leganés i un per a l’Alabès, que segueix en descens.