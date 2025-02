Reial Madrid i Unicaja es jugaran avui el títol de Copa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid va acabar amb el somni de l’amfitrió Dreamland Gran Canària (63-80) i va avançar ahir a la nit a la final de la Copa del Rei 2025 de Las Palmas per optar a la defensa del títol avui contra l’Unicaja (20.00/ Movistar Plus+). Els de Chus Mateo se’n van anar al descans amb 30 punts, tot just cinc assistències, ennuvolats per la desimboltura groga. El duel de defenses el va guanyar la millor de la Lliga, la d’un Madrid que va intimidar amb Edy Tavares. Per la seua part, Unicaja va vèncer el La Laguna Tenerife en la primera semifinal amb un excels Yankuba Sima (21 punts, 8 rebots i 24 de valoració), que va comandar el quadre malagueny en una victòria consolidada a la pintura.