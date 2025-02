Repte exigent per al Cadí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí visita avui (12.15) la complicada pista del Saragossa després de sumar dos victòries seguides, davant Ardoi i Ferrol. El conjunt de l’Alt Urgell, conscient que es tracta d’un potent rival, que estarà entre els quatre millors a l’acabar la fase regular de la Lliga Femenina, espera jugar amb la seua condició de petit. Intentarà donar la sorpresa contra un equip a les portes de disputar el play-in de l’Eurolliga contra el Bourges, un matx previst per dimecres al Príncipe Felipe, escenari que no se li dona gens bé al Cadí. De fet, mai ha aconseguit guanyar a la pista del Saragossa i la passada temporada va encaixar un dolorós 101-62. Tanmateix, l’equip de Carlos Cantero està sent molt irregular a la Lliga i la seua última derrota va ser contra un dels conjunts de la zona baixa de la taula, el Celta (62-65).

“Si venim de jugar contra una plantilla duríssima com és el Ferrol, imagina’t Saragossa, que està a punt de jugar una eliminatòria per estar al top 6 de l’Eurolliga. Però nosaltres estem en un punt en el qual hem d’anar a la seua pista a competir al màxim i intentar arribar amb opcions, com li va passar al Celta”, va assenyalar Isaac Fernández sobre el duel contra el Saragossa.

El Saragossa és a les portes del play-in de l’Eurolliga, dimecres contra el Bourges francès

“Ara ve una època amb molts partits concentrats i a la jugadora li agrada. Nosaltres no hem de mirar el rival i cal pensar a sumar contra qualsevol dels equips de la Lliga, tal com estan les coses a la part baixa de la taula”, va afegir el tècnic.

L’equip aragonès té una plantilla amb qualitat, amb la nord-americana Tanaya Atkinson com a referent, igual que la japonesa Stephanie Mawuli o jugadores estatals com Helena Pueyo i Mariona Ortiz. A més, després de la baixa per lesió de Markeisha Gatling, el club s’ha mogut ràpidament en el mercat internacional i ha aconseguit els serveis de l’eslovena Shante Evans. La jugadora del Saragossa és una vella coneguda de la Lliga Femenina, ja que ha militat al Girona, Perfumerías Avenida i Jairis. Una peça interior a tenir en compte per a un Cadí que pateix en aquestes posicions malgrat la incorporació de Coulibaly. A més, dijous Isaac Fernández no va comptar amb la nord-americana Azana Baines en el duel contra el Ferrol.