El Robles Lleida allunya la mala dinàmica guanyant l'Almeda

El Robles va trencar ahir la mala dinàmica de tres derrotes seguides, superant amb facilitat a domicili el Basket Almeda (38-64) en un partit que va tenir de cara de principi a fi. Amb la victòria a casa del penúltim, l’equip lleidatà ascendeix a la sisena plaça, amb un balanç de 8-9.

El matx va començar caòtic, amb dos punts per a cada conjunt, i moltes anades i vingudes. Fins al minut 5 no hi va haver més cistelles, fins que les lleidatanes van connectar diverses bones possessions i van arribar als 10 punts, per tancar el quart amb un marge de set punts (3-10). Al segon quart van millorar els percentatges dels dos equips, però amb el ritme controlat pel Robles. L’encert des del triple i la traça defensiva van anar obrint la bretxa, fins a acabar el segon quart amb 12 punts d’avantatge (16-28).

El tercer quart va ser el millor de les lleidatanes, que no van abaixar el ritme i van continuar abonades als triples i millorant en la presa de decisions. A meitat de quart es van posar per primera vegada 20 punts a dalt, una diferència que es va mantenir estable fins al final del període (30-51). A l’últim quart, les lleidatanes van aixecar el peu de l’accelerador, i, malgrat anotar 13 punts, van deixar l’Almeda amb 8, augmentant la distància final als 26 (38-64).

Rubén Petrus, entrenador del Robles Lleida, va voler donar l’enhorabona a tot el conjunt i va parlar del canvi de dinàmica. “Els últims minuts de Sevilla ja van demostrar el canvi de xip. La victòria d’avui torna a confirmar-ho davant d’un rival molt dur i molt directe per a nosaltres que a casa seua sempre fa que els partits es compliquin”, va declarar.