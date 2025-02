“El Barça té ganes de demostrar com de bo és”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Barça, Hansi Flick, va destacar abans del partit davant del Rayo Vallecano que, més enllà de buscar avui (21.00) un triomf que els farà recuperar el liderat de la Lliga 79 dies després, el que vol el seu equip és demostrar. “És important liderar la classificació, perquè això ajuda moltíssim a creure i ens fa confiança. Però l’important és liderar-la al final”, va dir Flick, que considera que les alternances al capdavant de la taula demostren “com d’igualada està la Lliga i que hi ha molts equips que poden guanyar qualsevol. Tinc la sensació que realment l’equip vol demostrar com de bo és. Els encanta entrenar, adoren millorar. És el que veiem. Volem millorar i cal continuar avançant”, va afegir el blaugrana.

L’alemany va dir que el seu equip vol aprofitar les entrepussades de dissabte de Madrid i Atlètic. “El Rayo està fent un treball extraordinari, té un entrenador increïble i per això estan tenint èxit. Ja m’ho van advertir quan vaig arribar, que era un equip valent contra el qual no era fàcil jugar, amb aquesta pressió i intensitat alta que posa als partits”, va afegir. Flick, acostumat ha eludir qualsevol tipus de polèmica, va voler valorar l’expulsió de Bellingham dissabte. “És una falta de respecte, però no soc qui ha de decidir. Als meus jugadors els dic que no perdin el temps o energia a parlar amb els àrbitres. Ja hi ha un jugador al camp que té permís per discutir amb l’àrbitre, que és el capità. No m’agraden aquest tipus de comportaments i els he tornat a insistir als meus jugadors sobre això”, va manifestar Flick. A l’entrenador del Barça tampoc li agrada que es permetin tant les pèrdues de temps. “Tinc diverses coses a la meua llista. M’encantaria parlar-ho amb LaLiga i els seus responsables. Podem fer millor les coses, però aquest no és lloc per discutir-ho”, va dir. També va confirmar la presència d’Araujo a la llista i es va desfer en elogis cap a Lamine Yamal. “Vaig veure un vídeo de quan Marc Bernal, Lamine i Cubarsí tenien 11 anys, i era increïble. Es diverteixen jugant a futbol. S’agraeix moltíssim que tinguin aquesta fam, i Lamine té les qualitats també per marcar gols”, va recalcar l’entrenador.

L’Espanyol i l’Athletic van firmar taules (1-1) amb gols de Roberto Fernández i Sancet, en un duel amb un amfitrió competitiu i un rival que no va renunciar al triomf, i que va estar marcat per la decisió de l’àrbitre d’aturar el joc uns minuts a la primera part pels insults racistes que va rebre Maroan.

Iñaki Williams va revelar que alguns individus presents a la grada es van dirigir a Maroan Sannadi com a “puto moro” i va assenyalar que “no és la primera vegada que passa” una cosa així al recinte blanc-i-blau, on el davanter ja va patir insults racistes el 2020. «Al futbol cal venir a disfrutar. És un diumenge, bon dia, dos de la tarda.. No poden ocórrer aquesta mena de coses. Maroan ha fet una jugada individual, ha sortit la pilota a córner i l’han insultat: “puto moro”. No és la primera vegada que passa aquí, a mi ja em va passar anys enrere», va indicar després del partit.

Tanmateix, no va voler generalitzar i va defensar la resta de l’afició de l’Espanyol. “Crec que això no ha d’entelar l’afició de l’Espanyol. Tenen llegendes com N’Kono, de color negre, un lateral dret marroquí.. Al futbol cal venir a donar suport. Els jugadors de l’Espanyol necessiten la seua afició i no que quatre entelin el que és el veritable futbol. És una llàstima, l’àrbitre ha actuat molt bé, han sortit les pantalles. Després no he entès gaire bé per què em xiulaven, però esperem que es corregeixi i que es castigui els autors”, va afirmar.

“L’Espanyol condemna rotundament, de nou, qualsevol mostra de racisme als camps de futbol”, va assenyalar el club blanc-i-blau a les xarxes socials mentre es jugava el partit.

Osca i Granada van empatar (1-1) en un partit de més emoció que joc en el qual el quadre andalús, amb un jugador menys durant tota la segona part, va saber aguantar i defensar-se sense renunciar a res, no sabent aprofitar l’ocasió l’equip aragonès d’assaltar el liderat. Per la seua part, el Reial Saragossa va perdre davant del Burgos (0-1), en un duel marcat per una polèmica decisió arbitral, l’expulsió de Dani Gómez.

El Madrid recorrerà la roja a Bellingham

El Madrid presentarà al·legacions contra l’expulsió de Bellingham davant de l’Osasuna, demostrant amb vídeos que el que va dir a Munuera Montero no coincideix amb el que el col·legiat va reflectir a l’acta. L’àrbitre va redactar que el va expulsar per dir-li “fuck you” i el Madrid provarà que el que va pronunciar va ser “fuck off”, expressió que Bellingham va dir que és col·loquial en anglès i que va traduir com a “joder”.

Dos seguidors del Vila-real, agredits

Vila-real, València i LaLiga van condemnar l’agressió patida dissabte per dos aficionats després del partit. Segons el primer club, un grup de persones va agredir els dos seguidors, ambdós amb diversitat funcional. Un va passar la nit de dissabte en observació i l’altre va ser derivat a l’Hospital General de Castelló, on ahir estava ingressat amb una fractura maxil·lofacial completa.