Cop del Mollerussa a Tona

Publicat per Área 11 Verificat per Creat: Actualitzat:

Va aparèixer el millor Mollerussa de la temporada per imposar-se de forma clara i contundent davant del Tona, un dels equips cridats a lluitar per l’ascens. Jofre, amb un doblet, va encarrilar el triomf dels del Pla en un partit que va quedar sentenciat en els primers minuts de la segona meitat. A més, la sort es va aliar amb els de Moha, ja que el Tona va disposar de bones ocasions, però no va tenir encert per materialitzar aquestes oportunitats davant de la porteria de Marc Arnau.

El Mollerussa va posar fi a la mala ratxa, en un matx amb una arrancada molt intensa, i amb dos equips que van buscar la porteria rival sense cap tipus de complexos.

Tanmateix, van ser els lleidatans els que van obtenir més recompensa en una jugada a pilota aturada. Un córner rematat per Franki va ser desviat per Jofre perquè el porter local, el lleidatà Craviotto, sense capacitat de reacció, no pogués intervenir. Se’ls posava de cara el partit molt aviat als homes de Moha. A partir del minut 10, el Tona va començar a arribar més a l’àrea visitant. Marc Roquet ho va provar des de fora, sense conseqüències (15’). El Mollerussa defensava amb molt ordre el seu mínim avantatge, sense renunciar a una renda superior. Flavio i Èric Vilanova van posar a prova els reflexos de Marc Arnau. Insistia el Tona, que buscava l’empat. L’última ocasió de la primera part la va tenir Marc Roquet amb el temps complert. Van conservar el seu avantatge els visitants.

Després del pas pels vestidors, Jofre Graells va tornar a demostrar el seu olfacte. El pitxitxi de la categoria va culminar una gran jugada de Carlos Martínez per ampliar l’avantatge del Mollerussa en la seua primera ocasió de gol de la segona meitat. Poc després, Generó va evitar el tercer. Els de Moha estaven oferint a Tona la seua millor versió de la temporada a domicili. Carlos va acabar sentenciant amb el tercer gol, al rematar una pilota a l’interior de l’àrea davant de la presència de Craviotto. El Tona no va donar senyals de poder inquietar el Mollerussa, que jugava a plaer gràcies a la còmoda renda. A la recta final, Camaño va rematar, però la pilota no va voler entrar (87’). Ja no va patir més un Mollerussa que va assaborir tres punts d’or.

Moha: “Hem estat molt sòlids”

Al final del partit, l’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, molt content amb el joc del seu equip i de la victòria, va comentar que “estic molt content amb els meus jugadors, perquè és el que buscàvem en les últimes jornades. Hem estat molt sòlids i hem tingut bastantes arribades a prop de la seua àrea. A més, hem estat ordenats i molt eficaços en atac”. Així mateix, va dir que “hem estat capaços de guanyar un equip de la zona alta de la taula, després de fallar en l’última jornada. Hem de pensar en el Badalona per fer bo aquest resultat i donar una alegria a la nostra afició”, va concloure Moha el Yaagoubi.