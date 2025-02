Marc Garcia, entrenador del Lleida CF: “ens fa por arriscar, és un tema mental”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, no va amagar la seua frustració per un nou empat, destacant que “el que ens passa és un tema mental, de desbloquejar-nos”. “Ho hem intentat tot, hem canviat mil vegades el sistema, però ens fa por arriscar perquè ens fa por perdre la pilota. La circulació era molt lenta. No pot ser que fem 30 passades per arribar a la banda, perquè llavors no hi ha avantatge”, va detallar.

Malgrat la mala dinàmica, l’entrenador va sorprendre amb un missatge optimista. “Jo em sento millor avui que fa un mes. Hi ha hagut moments en què no he gaudit de la meua professió aquí, però a dia d’avui estic més convençut que mai que estarem almenys en play-off. Ens desbloquejarem i convertirem aquests empats en victòries”, va afegir.

Tanmateix, va deixar clar que “a casa em van ensenyar que quan les coses van malament l’única manera d’arreglar-ho és treballant més, sense buscar excuses”. A més, l’alzirenc va agrair que “la reacció de l’afició ha estat molt bona i és evident que mereixia emportar-se la victòria. Només els puc demanar que continuïn venint per veure alguna cosa millor”.

No obstant, va passar de refiló sobre la situació extraesportiva del club. “Ens hem d’aïllar, perquè prou problemes tenim i per això està la gent de dalt intentant treballar en això”, va sentenciar.

Qui va ser més contundent sobre el tema va ser Òscar Rubio, que va declarar que “al Lleida se l’ha de respectar. Els polítics van i venen, però el club sempre ha estat aquí i es mereix un respecte que no se li està donant”.

Sobre el partit, es va resignar a dir que “és el dia de la marmota i només ens queda treballar més dur”, en la mateixa línia autocrítica que Iñaki Álvarez, que va qualificar la situació com “una de les més fotudes que he viscut a Lleida” i va instar a “fer autocrítica i fer tots un pas endavant”.