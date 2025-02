Josep Garcia firma el doblet

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

No hi va haver sorpreses i Josep Garcia, vigent campió del món i d’Espanya d’enduro, es va alçar amb la victòria absoluta en la quinzena edició de la Bassella Race 1, firmant un doblet després d’anotar-se el triomf en l’Xtreme disputada dissabte. És la tercera vegada que el pilot barceloní conquereix la prova lleidatana, després d’haver-ho fet el 2017 i el 2020, en les dos edicions davant del lleidatà Jaume Betriu. Ahir el pilot de Coll de Nargó, doble guanyador de la Bassella Race (2015 i 2022), es va haver de conformar amb el tercer lloc, darrere del francès Antoine Magain, que va repetir la segona posició de l’any passat.

La prova reina, sobre un circuit exigent, va posar ahir el colofó a un cap de setmana d’enduro pur amb una Bassella Race ja consolidada al calendari –no és oficial– i que aquest any ha penjat el cartell de complet, arribant als 1.200 pilots que s’havia marcat com a límit màxim l’organització. Hi van acudir les primeres marques del sector, així com prop de 10.000 aficionats que no es van voler perdre detall de la cursa, que va discórrer per un circuit tipus Cross Country, amb 102 km, en què es van alternar zones de motocròs amb camins i senders d’enduro. L’actual campió del món de la disciplina, Josep Garcia (KTM), que sortia en primera posició després de la seua victòria de dissabte en l’Xtreme Race, es va proclamar vencedor absolut de la categoria reina, al dominar la cursa de principi a final completant el traçat en un temps de 2 hores i 42 minuts. Antoine Magain (Sherco) va entrar en segona posició, com l’any passat, amb gairebé tres minuts de retard sobre el vencedor, mentre que Jaume Betriu (KTM WP Eric Augé) es aconseguir la tercera posició, a poc més de quatre minuts del barceloní, després de remuntar al fer una mala sortida.

Edgar Canet, la sensació aquest any del Dakar, i Laia Sanz van assistir a la prova sense arribar a competir

Quant a la categoria de Júnior Pro, els pilots de KTM van ser els protagonistes al copar les dos primeres posicions, amb Albert Fontova a la part més alta del podi, després de completar el recorregut en dos hores, 23 minuts i 50 segons, i el britànic Samuel George Hughes, segon a 1:51 minuts.

Com ve sent habitual, una de les imatges més espectaculars va ser la multitudinària sortida dels pilots més amateurs, la denominada Friends, amb prop de 500 inscrits, que havien de cobrir un recorregut una mica més curt, de 72 quilòmetres. Albert Muñoz (KTM) es va alçar amb la victòria de la seua franja d’edat, la Friends 40, i també la general amb un temps total de 3 hores i 44 minuts, superant Guillem Jorba, que va ser segon absolut i guanyador de Friends 30.

A la categoria de 50 anys es va anotar el triomf David Gómez, a la de 60 anys va triomfar Jordi Abelló, la Classic la va dominar Jordi Casas i en Trail el millor va ser Jordi Vidal, mentre que en dones la més ràpida va ser Judit Solà.

Al marge de la competició, en el pàdoc no van faltar rostres tan coneguts com els dakarians Edgar Canet, la sensació de l’últim Dakar, i Laia Sanz o la campiona del món d’enduro Mireia Badia, que van estar firmant autògrafs als aficionats. Així mateix, també es van sumar a la festa Christine GZ animant amb el seu bugui abans de cada carrera o els veterans del trial, els lleidatans Jordi Pascuet i Marcel Justribó, amb la seua exhibició de Trialshows.