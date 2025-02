L'AEM fa un pas de gegant

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM va aconseguir ahir una mica més que tres punts en el seu duel directe davant del Cacereño (1-0), en el qual va donar una nova mostra de competitivitat i resiliència per guanyar el partit amb un gol de Gestera deu minuts després de quedar-se amb deu per l’expulsió de Laura Martí en el 59. El conjunt lleidatà va donar un cop a sobre de la taula amb tres punts que li permeten guanyar l’average al seu rival i prendre-li la penúltima plaça de play-off malgrat estar empatats a punts, a més d’obrir una bretxa de set punts sobre el primer equip fora del play-off, Osasuna, que va empatar ahir a Getafe (1-1).

Però, a més, l’equip lleidatà va reafirmar que al Recasens és un magnífic encaixador de cops i que, com més complicada es posa la situació, més esmola els ganivets per reivindicar-se. Les de Rubén López van mantenir el cap fred per recompondre’s després de l’expulsió i van aconseguir, per segona vegada aquesta temporada –l’altra va ser davant del Logronyo (3-1)– una victòria en inferioritat, la tercera seguida a casa, ahir davant d’un rival que encadenava set partits de Lliga sense perdre i que dimarts va caure a la pròrroga en Copa contra el potent Atlètic de Madrid. No cometre errors i no arriscar. Aquestes eren les dos premisses amb què ambdós equips afrontaven un duel que els posava davant del mirall. L’AEM va armar el centre del camp amb Noe Fernández, Palacios i Inés per fer front a les constants pilotes aèries, que havien de guanyar perquè l’atac format per Marina, Gestera i Abril aportés criteri per generar ocasions o forçar faltes. Després d’una primera meitat de part amb arribades molt tímides, Palacios va ser la primera a provar sort amb un tret llunyà a què va faltar potència perquè Delia no el tragués de l’escaire.

Just després, Peñalver va marcar a la sortida d’una falta lateral, però el gol va ser anul·lat per fora de joc. La rèplica visitant va arribar en el 35, en una internada de Yorlandiz que va obligar a intervenir Laura Martí, que es va fer enorme en la sortida. Després d’un últim intent d’Abril, l’AEM se’n va anar al descans reforçat i va tornar amb un ritme més elevat, encara que només un intent de Gestera va significar un perill real (52’). Tanmateix, va estar a punt de llançar-ho tot per la borda en el 59, quan Peñalver va provar de filtrar una passada en sortida de pilota i la va regalar a Montilla, la intercepció de la qual li va valer per plantar-se sola davant d’una Laura Martí que va sortir per empetitir espais fora de l’àrea. L’atacant va poder definir, però ho va fer de forma horrible i Vero Herrera va treure la pilota abans que assolís la porteria, però després de la rematada la va fer caure la meta de Guissona, que va ser expulsada amb roja directa. Inés va ser la sacrificada perquè María Mon, després del seu bon paper a les Copes, debutés en Lliga i veiés com la mateixa Montilla enviava fora la falta que va propiciar l’expulsió. Però el conjunt lleidatà va estar llest i, abans que el rival pogués adaptar-se a la situació, va continuar apretant fins que en el minut 69 va anotar l’1-0. Després d’una falta lateral rebutjada per la defensa, la pilota va caure a Abril a la frontal de l’àrea. La lleidatana va tirar un barret i va entregar la pilota a Noe Fernández, que va obrir a la dreta perquè Marina posés una centrada temperada que Gestera va rematar de cap a la perfecció al fons de la xarxa (1-0). Amb el gol, el Cacereño va començar a sotmetre l’AEM acumulant atacants, però les lleidatanes van saber patir a la perfecció, sense concedir cap ocasió amb una gran actuació defensiva i fins i tot trobant una clara ocasió perquè Gestera fes el seu doblet en un atac ràpid que va culminar fora (86’), la qual cosa va atorgar un extra d’emoció als minuts finals que l’AEM va gestionar bé per sumar tres punts d’or.

L’entrenador de l’AEM, Rubén López, va donar una gran importància a la victòria perquè “tal com està la categoria, tot es pot decidir per qualsevol detall i guanyar l’average, a banda de superar el Cacereño a la taula, és molt important, sobretot per les sensacions”.

En aquest aspecte, va celebrar que “avui he vist el meu AEM, l’equip que m’agrada, amb personalitat, encara que no hem generat les ocasions que hauríem pogut” generar i es va mostrar especialment orgullós per “com s’ha recompost l’equip després de l’expulsió, fins i tot tenint l’opció de marcar el 2-0 amb una menys davant d’un rival complicat, que t’obliga a estar al cent per cent”.

En aquesta línia, va apuntar que “tots els partits contra el Cacereño són iguals, es poden decantar en qualsevol acció aïllada. Avui hem comès un error i no ho hem pagat de miracle”. A més, va dir que “els dos últims partits suposen molt a nivell anímic, perquè vam empatar davant de l’Atlètic B al 90 sense fer un bon partit i avui hem guanyat amb una menys”.

Per la seua part, Andrea Palacios va declarar que “ha estat una victòria d’equip i que marca un punt d’inflexió”.

“Quan ens hem quedat amb deu jugadores, la sensació era que tiraríem endavant el partit i això demostra que l’equip està unit”, va afegir una de les capitanes, que va voler fer també una menció especial per a María Mon. “Ha sortit amb el partit complicat i ho ha fet molt bé, la qual cosa demostra que totes aportem i estem endollades”, va destacar.