El cuer sorprèn el Borges i li trenca la ratxa de 6 partits sense perdre

El cuer de la Superdivisió de tenis taula, el Linares, va sorprendre ahir l’Enoli Borges Vall i es va imposar per 2-4 al Centre de Tecnificació de les Borges Blanques. Amb aquesta derrota, la quarta de la temporada, l’equip de les Garrigues veu com es trenca una ratxa de sis partits sense perdre. El partit ja no va començar bé per al CTT Borges. En el primer partit l’andalús Carlos Caballero va superar en un duel molt equilibrat Joan Masip, per 1-3. Caballero es va emportar el primer set per 6-11, i Masip va poder empatar a l’anotar-se el següent per 11-9. Però el jugador del Linares es va endur els altres dos per 9-11 i 6-11, per posar el 0-1 provisional al marcador.

Norbert Tauler va empatar el partit per als lleidatans al vèncer en el segon duel el xinès Wang Chen-You per 3-1. El jugador del CTT Borges es va adjudicar les dos primeres mànegues per 11-4 i 12-10 i a la tercera el xinès va superar Tauler per 6-11 i, en un quart set molt intens, el lleidatà va guanyar 16-14 per posar l’1-1 al marcador.

El Linares va tornar a situar-se davant (1-2) amb la victòria del polonès Piotr Chodorski sobre Marc Duran per 1-3. Duran va guanyar la primera mànega per 11-5, però va cedir en les següents 4-11, 1-11 i 9-11.

Norbert Tauler va tornar a empatar el partit per al Borges Vall al superar Carlos Caballero per 3-1, amb parcials d’11-8, 11-3, 4-11 i 11-2, situant el 2-2 al marcador. El Linares va començar a encarrilar la victòria a l’imposar-se Chodorski a Joan Masip per 2-3, en un altre duel molt ajustat (11-8, 5-11, 6-11, 11-7 i 6-11). Amb 2-3 en el marcador, va sentenciar el partit per al Linares Wang Chen-You, que va superar Marc Duran per 2-3. El xinès va guanyar les dos primeres mànegues, 10-12, 9-11, Duran es va imposar en les dos següents per 13-11 i 11-9, però va cedir a la cinquena 5-11 per tancar el partit 2-4.

El pròxim compromís per l’Enoli Borges Vall serà la Copa del Rei a Tarragona, entre els dies 26 i 28 d’aquest mes.