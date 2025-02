Mbappé aniquila el City

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

❘ madrid ❘ Un triplet de Kylian Mbappé va fer miques el Manchester City més dèbil de l’era Guardiola, superat en totes les facetes pel Reial Madrid, que va estendre la superioritat de l’Etihad amb un partit eficaç al Bernabéu que reforça la seua candidatura a un nou títol continental.

Revitalitzat en el duel de més exigència, la que perfectament podia haver estat la final, va despertar la imatge dominant del Reial Madrid a la Lliga de Campions. Davant d’una caricatura de Manchester City, que va tornar a mostrar-se molt fràgil en defensa i que confirma que l’actual és el pitjor curs de Pep Guardiola des que va arribar al City. El descrèdit que hauria suposat per al Madrid caure abans de vuitens el va esquivar amb clara superioritat Carlo Ancelotti, que sempre ha arribat almenys a semifinals.

Sentint la transcendència de partits que marquen la temporada, va atropellar al City, instal·lat en una pitjor versió fins i tot que la mostrada a l’Etihad. Mai un equip de Guardiola no havia mostrat menys senyes d’identitat en un camp. Serà ell qui decideixi si aquests clars símptomes de final de cicle afecten només futbolistes o també la banqueta. No hi va haver invents tàctics en aquesta ocasió d’un tècnic que ha deixat grans exhibicions a la pissarra en el passat. Genialitat o bogeria, va apostar pels seus tres fitxatges hivernals com a titulars i la identitat del City va canviar per complet respecte a la seua història daurada recent.

Un Mbappé en estat de gràcia només va necessitar quatre minuts per deixar en evidència la defensa del City i va tancar la seua actuació amb dos gols més per segellar el pas del seu equip. El 3-1 de Nico González al final va ser del tot intranscendent.

❘ barcelona ❘ Lamine Yamal, amb contracte amb el FC Barcelona fins a l’any 2026, s’ha mostrat convençut que firmarà la renovació quan s’acabi la present temporada. “Al final, al juliol, es resoldrà, i tothom ho veurà. Però ara estic centrat en la Lliga, en la Champions i en la Copa del Rei, que és el més important”, assegura en una entrevista al rotatiu Mundo Deportivo.

Yamal, que al juliol compliria la majoria d’edat, explica que “ningú no dubta” de com estima el Barça i del seu desig de continuar molts anys com a blaugrana: “Des que he debutat que ho dit, i crec que es resoldrà al final. Si les dos parts volen que passi alguna cosa, passarà”.

Per això diu que ni s’ha plantejat escoltar ofertes d’altres equips. “No m’arriben, però si li arribessin a algú del meu entorn, ni m’ho diria. Primer, i sobretot, perquè tinc contracte i després perquè crec que és inviable que me n’anés a un altre club”, afegeix, ja que per al jove crac “tot és perfecte aquí a Barcelona: el club, l’afició, el vestidor, l’equip”. I “tot” ho deu al Barça. “Al final, vaig estar a la Masia des dels dotze anys i aquí és on he crescut”.

El jove també ha defensat la tasca dels àrbitres. “Intenten fer-ho tan bé com poden, però és un treball molt difícil. De fet, Barça, Madrid i Atlètic no ens hauríem de queixar dels àrbitres”, admet. I afegeix que, al Barça-Rayo “el penal a Iñigo és claríssim. Últimament es posa en dubte pràcticament tot”.

Sobre el que no es pronuncia és sobre la carta del Madrid protestant pels arbitratges: “Estem en un bon moment, pensant només en nosaltres, perquè sabem que hem de continuar guanyant. Quan l’equip està bé no se sent res de fora. Estem centrats a continuar jugant i a guanyar”, va concloure.

D’altra banda Jijantes va avançar ahir que el director esportiu blaugrana, Deco, es va reunir amb els agents de Koundé, un dels pròxims jugadors que el Barça vol renovar.

El PSV elimina la Juve i passa amb Dormund i PSG

El PSV Eindhoven, el PSG de Luis Enrique i el Dortmund també van segellar la classificació per als vuitens de final, en el cas dels neerlandesos eliminant a la pròrroga la Juve, confirmant la desfeta del futbol italià, que dimarts ja va veure l’eliminació de Milan i Atalanta.

El Borussia Dortmund va empatar 0-0 a casa amb l’Sporting de Portugal, però va fer bo el 0-3 que havia aconseguit a Lisboa. El PSG, per la seua part, va destrossar el Brest 7-0, en un encreuament que ja estava sentenciat amb el 0-3 dels de Luis Enrique a l’anada. Finalment, el PSV va necessitar la pròrroga per tombar la Juve, que defensava un 2-1.

Sanció de dos partits per a Jude Bellingham

El Comitè de Competició va imposar ahir una sanció de dos partits al madridista Jude Bellingham per la roja directa de dissabte passat davant l’Osasuna. L’organisme detalla que no aprecia error en l’acta del col·legiat José Luis Munuera Montero, i el madridista rep aquest càstig, en el “grau mínim”, per “Actituds de menyspreu o desconsideració cap als/les àrbitres, directius/ves o autoritats esportives”. El club va anunciar que recorrerà.

Els àrbitres denuncien “clima de bel·ligerància”

Els àrbitres i les àrbitres professionals del futbol espanyol van llançar ahir un missatges d’“unitat” enmig d’un “clima de bel·ligerància” sense precedents, enviant a més un missatge de suport a l’àrbitre andalús José Luis Munuera Montero. L’àrbitre internacional José María Sánchez Martínez va fer de portaveu del col·lectiu arbitral amb un vídeo publicat per la RFEF després d’una reunió. “Aquest matí tot el col·lectiu arbitral hem estat en una reunió en la qual, donada la situació i el clima de bel·ligerància que cada dia creix, hem enviat un missatge d’unitat, un missatge de calma, un missatge en el qual estem totalment convençuts que el nostre treball ha de seguir endavant i hem de mostrar unitat”, va dir.

Càntics ofensius contra Pep Guardiola

L’afició del Madrid es va acarnissar amb el tècnic del City, Pep Guardiola, al qual van dedicar càntics ofensius. ‘Enemic’ del madridisme des dels seus èxits al Barça, li van cantar amb ironia “Guardiola, queda’t”.