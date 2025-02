Benfica-Barça i Real Madrid-Atlético, en els vuitens de final de la Champions

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid i Benfica-FC Barcelona són els enfrontaments per als equips espanyols en la ronda de vuitens de final de la Lliga de Campions 2024-2025, segons va oferir el sorteig celebrat aquest divendres a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa). Real Madrid i Atlético viuran el seu sisè enfrontament a Europa, i per primera vegada en vuit anys, dos derbis –hi haurà quatre aquest any, que poden ser cinc a la final de Copa– que arriben calents pel soroll arbitral. Un partit sempre de tensió entre dos conjunts que ja es van veure les cares a dos finals de Champions, el 2014 i el 2016, amb victòria blanca en ambdues, per la qual cosa els blanc-i-vermells, que mai han eliminat als blancs a Champions, buscaran també treure’s aquesta espineta.

La sort dels bombos va deixar per al FC Barcelona, segon en la lligueta, un camí menys complicat, en evitar al 'coco' Paris Saint-Germain en vuitens de final, per creuar-se, com en la primera fase, amb el Benfica portuguès, que va eliminar el Mònaco en el 'playoff'. Els blaugrana van guanyar (4-5) aquest partit en la fase de lliga, un duel boig en el que van remuntar en el descompte.

Ara, visitaran Lisboa en l’anada de vuitens i rebran els portuguesos a Montjuïc en la tornada per jugar-se el bitllet a quarts davant de la seua gent. Será un duel de revenja per al Barça, que es veu les cares amb el que ha estat el seu botxí en la fase de grups de la temporada 2021/2022.

Els lusitans només han guanyat el Barça en dos ocasions en deu enfrontaments directes en Copa d’Europa, l’esmentat i la final de 1961. L’última eliminatòria data de la 2005/06, en quarts de final, amb triomf d’un FC Barcelona que acabaria sent campió. En els hipotètics quarts de final, el rival serà Borussia Dortmund o Lille, amb la tornada fora de casa.

En el costat del quadre dels culers, i Inter de Milà es jugarà el seu bitllet a quarts amb el Feyenoord, que ja van eliminar els veïns dels 'nerazzurri'; i el Bayern de Munic jugarà a vuitens davant el Bayer Leverkusen, un duel que també té la seua importància a nivell domèstic per ser els dos últims campions a Alemanya. El guanyador d’aquests duels serà el rival del Barça a 'semis’, amb la tornada com a visitant per als d’Hansi Flick.

L’anada de vuitens es disputarà els dies 4 i 5 de març, i la tornada, 11 i 12 de març, mentre que els futurs aparellaments de quarts de final seran els dies 8 i 9 d’abril (anada) i 15 i 16 d’abril (tornada); i les semifinals, 29 i 30 d’abril (anada) i 6 i 7 de maig (tornada), al camí fins al final a Munic del proper 31 de maig.