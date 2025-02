L’aranès Mari Boya inicia la pretemporada a Montmeló

Publicat per MARTÍN SLAFER Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot aranès Mari Boya, de 20 anys, participa aquests dies en els els únics tests oficials de pretemporada que es faran en la categoria de bronze de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA) abans de començar una nova edició del Mundial. Boya competeix amb l’equip valencià Campos Racing, amb un cotxe totalment renovat, i afronta la seua tercera temporada a l’F3. El Mundial començarà el cap de setmana del 14, 15 i 16 de març a Melbourne.

El pilot de la Val d’Aran, lluint el dorsal 10 o com ell l’identifica, “el número de l’excel·lència”, ha acabat amb bones sensacions en els dos primers dies, tant en tandes curtes, pensant més en les classificacions, com en les llargues, simulant el que seria el comportament del cotxe, el combustible i els pneumàtics en futures situacions de carreres.

Ahir va acabar la jornada amb la sisena volta més ràpida, a una distància de quatre dècimes del seu company d’equip Nikola Tsolov. Dimecres, ho va fer al cinquè lloc, a només dos dècimes del crono més ràpid del dia, firmat pel mexicà Noel León.

“Aquest nou cotxe, en les primeres sensacions, és bastant diferent del qual estàvem acostumats l’any passat”, va explicar Mari Boya en declaracions a un grup reduït de mitjans, entre els quals hi havia SEGRE. “Ha canviat molt el compost del pneumàtic, amb les llantes molt més grans. En aquests tres dies de tests intentarem anar afinant-lo al màxim de cara a la primera carrera, a Austràlia. Estem treballant en la bona direcció i estic molt motivat per a tot el que ens espera”, va afegir el pilot aranès.

Per avui hi ha programada l’última jornada dels tests, i a partir d’aquí ja no hi haurà més entrenaments fins al primer cap de setmana del campionat, que començarà al circuit urbà d’Albert Park de Melbourne, a Austràlia. Per aquesta raó, aquesta pretemporada és clau per poder entendre el funcionament d’aquesta nova generació de cotxes, que canvien completament d’aerodinàmica per atansar-se més a un cotxe de Fórmula 2, i, a la fi, a les sensacions d’un Fórmula 1.