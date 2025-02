El Cerezo Futsal Lleida es deixa escapar dos punts

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cerezo Futsal Lleida va deixar escapar dos punts importants en el tram final del partit davant del quart classificat de Segona B, el Covisa Manresa (4-4) al Pavelló de Pardinyes, informa Xavi Casals.

El conjunt de Gerard Viola va començar amb mal peu (0-1, 2’), però al minut següent, Ian Berbel empatava el partit (3’) i va aconseguir aixecar el marcador amb Patrick Llusera (2-1, 7’). En el minut 17, el Manresa va posar les taules a l’electrònic a través d’Alex Terraga. Amb aquest 2-2 es va arribar al descans. Els lleidatans es van relaxar a l’inici del segon temps i Aarón Riera va avançar els visitants (2-3, 28’). El Cerezo no es va donar per vençut i Ian Berbel es va posar l’equip a l’esquena per remuntar el partit (3-3, 35’ i 3-4 36’). No obstant, Oriol Jo va rubricar l’empat al minut 39, deixant el 4-4 definitiu.

Amb aquest resultat, el conjunt lleidatà seguirà una jornada més com a catorzè classificat amb 22 punts.