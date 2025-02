L’Alpicat agafa aire

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Verificat per Creat: Actualitzat:

L’històric derbi lleidatà de l’OK Lliga es va tenyir de roig amb una victòria èpica del Lleidanet Alpicat, que es va imposar per 4-2 al Pons Lleida en un duel vibrant i que va omplir les grades de l’Antoni Roure, en una jornada amb un ambient d’hoquei espectacular. El xoc va començar amb l’Alpicat més decidit en atac, buscant sorprendre un Pons Lleida que va tardar a entrar en calor. Iago Vázquez va tenir la primera clara ocasió amb un tret alt després d’una gran assistència de Miquel Serret, però no va aconseguir definir. Les hostilitats no van tardar a desencadenar-se quan Marc Vázquez i Fran Tombita Torres van protagonitzar una picabaralla que va acabar amb el primer amb una targeta blava que no va ocasionar tret directe perquè el joc estava aturat en el moment de l’acció. Era un derbi en la seua màxima expressió: contacte, intensitat i un ambient electritzant, alhora que sa, a les grades. El Llista va reaccionar amb una passada al segon pal de Tombita, que Xavi Bosch va repel·lir amb una gran intervenció. En cada jugada es respirava la tensió del partit, especialment quan Miquel Serret va celebrar un gol que els àrbitres no van concedir a l’entendre que la bola no havia traspassat completament la línia i que va quedar sota el cuir de Zapater. La polèmica s’instal·lava al derbi. Poc després, l’Alpicat va disposar d’una falta directa per una de blava a Tombita Torres, però Joan Ramon Serret no va poder batre un sòlid Zapater. L’equilibri en el joc es va trencar al minut 13, quan Marc Vázquez, amb fredor, va elevar la bola i la va picar davant de la sortida del porter del Pons Lleida per avançar els locals. Tanmateix, la resposta dels llistats va ser immediata: Nico Ojeda, el seu golejador per excel·lència, va rebre una passada de Sebas Moncusí i va afusellar la porteria rival per tornar la igualtat al marcador. Amb l’1-1, el matx es va estabilitzar i van començar a veure’s possessions més llargues, tot i que sense renunciar a la intensitat.

Després del descans, l’Alpicat va sortir amb empenta i ho va demostrar amb un tret de Joan Ramon Serret que va exigir una gran intervenció de Zapater. Es notava la urgència dels locals per sumar, mentre que els visitants tractaven de refredar el ritme amb possessions més treballades. Tanmateix, la tenacitat dels locals va donar els seus fruits al minut 35, quan Ballestero va rebre una passada filtrada de Zilken i, amb una maniobra exquisida, va definir amb un tret inapel·lable a l’escaire per al 2-1. La grada embogia. El Pons Lleida va intentar reaccionar, però es va trobar amb un Xavi Bosch imperial sota pals. Al minut 43, l’empat semblava inevitable i així va ser: Jordi Badia va connectar un tret sec i ras que va agafar desprevingut Bosch, establint el 2-2. El tram final del partit es va convertir en un remolí d’emocions, amb ocasions a les dos àrees i una parada antològica de Bosch a Nico Ojeda que va mantenir amb vida l’equip. El punt d’inflexió va arribar al minut 49, quan Nico Ojeda va veure una targeta blava. Marc Vázquez va fallar el llançament, però es va refer de l’error immediatament de la millor forma possible. Des de lluny, va treure un obús que es va colar per l’escaire, desencadenant el deliri al pavelló amb el 3-2. Amb el Pons Lleida apostant-ho tot amb un porter-jugador, Ballestero va aprofitar un robatori de pilota i va definir a porta buida per tancar el marcador amb el 4-2 definitiu i deixar segellat el derbi lleidatà per al Lleidanet Alpicat. Els locals es van retrobar amb la victòria i van tornar a demostrar que a l’Antoni Roure són un equip difícil de batre. Estan empatats amb Caldes i Sant Just per sortir dels llocs de play-out.

El Pons Lleida haurà de reflexionar sobre un duel en què va tenir opcions, però en el qual va acabar cedint davant la determinació local. A la classificació, els llistats segueixen cinquens a falta de la resta de partits.

Sito Expósito: “És un dia que quedarà marcat per a la història”

El Lleidanet Alpicat va sumar un triomf vital en un derbi emocionant. “Ha estat un partit formidable per a l’espectador, amb gols, targetes, un gol fantasma i molta intensitat”, va destacar el tècnic local, Sito Expósito. “Sabíem que seria un duel obert, amb ocasions a les dos porteries, i hem hagut de patir, però finalment hem sabut aprofitar les nostres oportunitats”, assenyala el tècnic. Sobre l’ambient al pavelló, va destacar que “ha estat increïble. Aquests partits són els que fan afició, els que queden en la memòria i quedarà marcat per a la història. A més, amb un triomf nostre”.

Edu Amat: “No som sòlids mentalment i això ens fa mal”

L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, va analitzar la derrota de l’equip en un partit marcat per les anades i vingudes, en el qual, segons les seues paraules, “hauria pogut passar de tot”. “A la segona part vam tenir quatre o cinc transicions clares en superioritat i no vam saber aprofitar-les. Igual que contra l’Igualada, no les hem treballat bé”, va lamentar. Amat també va expressar el seu malestar per la falta de solidesa mental de l’equip. “Ens afecten coses que abans no ens feien mal. Ens falta humilitat i treball diari. No som sòlids mentalment i això ens fa mal. Així, continuarem perdent punts.”