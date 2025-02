El Lleida, forçat a guanyar en un clima enrarit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida visita avui l’Alzira (17.00/Lleida en Joc) amb l’obligació, una jornada més, d’aconseguir una victòria que li faci enlairar-se en la classificació, després de col·leccionar empats que li han fet retrocedir fins a la casella 10 de la classificació. Una necessitat imperiosa de guanyar que s’afegeix al clima enrarit que es viu en els últims temps entre club i Paeria i que ha augmentat en els últims dies després de l’oferta per part de l’ajuntament d’un conveni d’ús del Camp d’Esports per un període de 4 anys i a cost zero per a l’entitat, malgrat que amb l’obligatorietat de compartir l’estadi. El Lleida, per la seua part, vol una concessió administrativa a llarg termini que l’equip de govern municipal veu “impossible pel deute que té el club amb Hisenda i Seguretat Social”.

El nou episodi d’enfrontament, a les portes de l’important partit d’aquesta tarda, es va viure ahir quan el club va comunicar que va presentar una denúncia davant del jutjat de guàrdia per tràfic d’influències i falsedat documental contra l’alcalde Fèlix Larrosa, Jackson Quiñónez, Xavier Batalla i Begoña Iglesias.

El govern municipal de la Paeria, a l’assabentar-se del comunicat del Lleida CF, va informar que “valorarà els efectes legals derivats del contingut”.

A més, el comunicat emès pel consistori assenyala que es “manté el quadern de ruta respecte a la reunió prevista la setmana vinent”, amb tota probabilitat demà dilluns.

Tornant a l’aspecte esportiu, l’equip blau acumula tretze empats en 23 jornades i, encara que és a només tres punts de les posicions del play-off d’ascens, no guanya des de l’última jornada abans de Nadal i no coneix el triomf en tot el que va del 2025. Una situació de la qual és conscient el tècnic Marc Garcia, que torna al lloc en el qual va nàixer i on va entrenar. “No em valen les sensacions perquè aquest procés ja l’hem viscut. Vam tenir bones sensacions a les Balears i contra el Sant Andreu, estic cansat de les sensacions i ara necessitem els tres punts”.

L’Alzira, per la seua part, és onzè, no guanya des del 15 de desembre i només ha sumat 2 dels últims 21 punts.

L’Andratx s’emporta el duel de la zona baixa amb el cuer

L’Andratx, antepenúltim classificat, es va imposar per 0-1 ahir al Mallorca B, cuer del grup en un duel de la zona baixa avançat de la jornada 24. Amb aquest triomf, l’Andratx suma 24 punts, mentre que el filial del Mallorca es queda amb 11 i acumula 17 derrotes.