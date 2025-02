Monòleg del Vila-sana

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars segueix pressionant el líder Gijón després de golejar l’Alcalá (4-0) en un partit seriós i en el qual, com acostuma a ser habitual en l’equip lleidatà, la diferència hauria pogut ser molt més àmplia. Infinites ocasions fins que Dai Silva va obrir el marcador a la primera meitat i moltes més abans que l’argentina tanqués la golejada en l’últim minut, mantenint els 3 punts de desavantatge respecte a un Gijón que no va fallar davant del Mataró (4-1).

L’equip del Pla va mostrar el seu domini des dels primers compassos, amb doble ocasió per a Victòria Porta i Horche. Porta va tornar a posar a prova la portera madrilenya abans que Rodero sol·licités el seu primer temps mort. Van continuar caient les oportunitats, de nou d’Horche i Victòria Porta, que no va saber resoldre un un contra un davant de Rouco després d’una recuperació. Van entrar les primeres rotacions, coincidint amb la primera aproximació de l’Alcalá. Santochirico va posar a prova Coelho, però sense especial perill. Van entrar a pista Silva i Planella, a la banqueta davant l’absència de la lesionada Luchi Agudo. L’argentina va necessitar amb prou feines uns segons per avançar el Vila-sana, després d’aprofitar una passada de Gime Gómez (1-0). El gol no va canviar la dinàmica, amb el Vila-sana bolcat sobre la porteria contrària. Gime Gómez i Silva ho van provar des de lluny. Antón també es va trobar amb la portera visitant i Planella va estar a prop de marcar. Més i més ocasions. Gime Gómez no va encertar el contraatac i Victòria Porta ho va provar des de lluny i en una jugada personal. També Maria Porta en els últims compassos.

L’1-0 era un resultat curt i perillós per al Vila-sana, que va mantenir el domini a la segona part. Rouco va ser la jugadora del partit, desbaratant totes les ocasions de les lleidatanes, que van tenir fortuna en una jugada aïllada, en la qual Montero va acabar marcant el 2-0 amb el patí. Tot just uns segons després, Maria Porta es va encarregar de fer el tercer, després d’aprofitar una assistència de Felamini (3-0). Amb la tranquil·litat al marcador, va seguir la pressió i Felamini va tenir l’oportunitat de marcar el quart en un penal discutible. Tanmateix, Rouco va encertar a l’hora d’aclarir i va cedir el seu lloc a Sanz. La segona ocasió clara de l’Alcalá va arribar als 45 minuts, però Coelho va estar segura. Gime Gómez ho va provar des de lluny en dos ocasions, abans que Planella fos molt a prop d’estrenar-se com a golejadora. La del planter també va protagonitzar l’última jugada de perill del partit, en la qual la defensa de l’Alcalá va cometre penal. Dai Silva va prendre la responsabilitat de tancar el partit, però el llançament va topar amb el travesser. Tanmateix, l’argentina va recollir el rebuig, va esperar l’estirada de Sanz i la va batre per dalt (4-0). Un resultat esperat, però curt tenint en compte el gran nombre d’ocasions.

❘ vila-sana ❘ El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va assenyalar després de la victòria sobre l’Alcalá que “ha estat un partit complicat. Ens ha costat més del que esperàvem, però sabíem que és un rival que s’està jugant la permanència i que ens ho posaria difícil. Potser hem tingut una mica d’excés de confiança o ens ha faltat alguna un pèl de concentració. Tot això i que elles s’han tancat al darrere ha fet que es compliqués. Però elles no han tingut cap ocasió per marcar. Cal felicitar-los perquè han jugat les seues cartes i això ha fet que nosaltres no juguéssim còmodes. No hem fet un gran partit. Però és una cosa de la qual hem d’aprendre, prendre’n nota de cara al calendari que ens ve a sobre”, va afegir. Rodero va dir que “cal valorar que hem deixat la nostra porteria a zero i que en atac ens ha faltat una mica. Com és habitual, no hem sabut saber aprofitar la multitud d’ocasions que hem tingut i que podien haver augmentat el marcador”, va afegir Rodero.

Després de sumar el triomf davant el conjunt madrileny, el Vila-sana afronta una de les fases clau del calendari. La jornada vinent, el dissabte dia 1 (17.30), les del Pla visitaran la pista del Cerdanyola, que ahir va caure a la pista del Palau de Plegamans. Només quatre dies després, el dimecres 5, avançarà el duel contra el Mataró, mentre que el dissabte 8 disputarà la sisena i definitiva jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions contra el Fraga.