El Lleida aconsegueix la primera victòria de l’any en una segona part magistral

❘ alzira ❘ El Lleida va aconseguir la seua primera victòria de l’any, i alhora de la segona volta, al golejar l’Alzira per 1-4 en un partit en què els blaus anaven perdent al descans. Un gol de Fran Pérez a l’inici del segon temps va obrir les portes a una remuntada crucial per als de Marc Garcia, que acaben la jornada vuitens a un punt de la zona de play-off, que marca l’Atlètic Balears després del seu triomf per 0-2 davant del Badalona Futur. El líder de la categoria és, una jornada més, l’Europa. Els barcelonins es troben al capdavant a set punts del Lleida després de guanyar per 2-1 l’Espanyol B.

Alzira i Lleida només van registrar una ocasió en els primers 45 minuts, amb la diferència que l’equip local la va convertir en gol i el lleidatà no. A l’equador del primer temps, Míchel va servir una falta lateral i, inexplicablement lliure de marca, el carriler Koke Saiz va controlar amb el pit i va xutar ras per posar l’1-0. La primera arribada de perill visitant va ser al minut 43 quan Joaquín va rebre sol a la frontal, però la seua rosca va marxar a pocs centímetres de l’escaire.

El segon temps va ser l’antítesi del primer. Marc Garcia va modificar el dibuix al canviar un central per un davanter centre, ja que Òscar Rubio va abandonar el partit per un cop al nas.

La primera acció de perill després del descans va canviar l’escenari del duel per complet. Portàvem tres minuts del segon temps quan Adri Lledó, després d’una pilota morta a l’àrea, va servir Fran Pérez al punt de penal perquè, després de dos intents, enviés la pilota dins per empatar el matx (1-1). El gol de l’empat va ser una dosi de moral per als blaus, que van començar a controlar el partit al centre del camp mitjançant Adri Lledó, que va fer un gran duel davant de la baixa de Quadri per lesió.

La confirmació del bon moment lleidatà va tornar a passar per les botes de Fran Pérez, que va esquivar un rival abans de ser enderrocat dins de l’àrea. Unai Garcia va prendre la responsabilitat des dels onze metres amb un xut al centre per remuntar el partit al minut 68 (1-2). La plenitud blava va arribar quatre minuts més tard quan Unai va trobar sol Joaquín al punt de penal. El mitjapunta va definir ras a un costat per posar l’1-3 i estrenar-se com a golejador blau.

Finalment, al minut 90, el davanter nigerià Efe es va afegir a la festa després de recollir un rebuig d’un xut de Naranjo i marcar a porteria buida per també estrenar-se com a golejador blau i certificar l’1-4 definitiu.

Efe va celebrar el gol amb un salt mortal i abraçada a Garcia

El jove extrem nigerià de 20 anys Efe Aghama Ugiagbe (11-6-2004) es va estrenar com a golejador amb el Lleida i, després de celebrar-ho amb un salt mortal cap enrere, va córrer a abraçar el tècnic Marc Garcia. Efe, una aposta personal del president Luis Pereira, va arribar aquest estiu a l’equip, però mentre es resolien els temes burocràtics per a la seua estada, ha anat convencent l’staff tècnic i, pel que fa al pla personal, s’ha adaptat molt bé a la plantilla.