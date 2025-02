Victòria balsàmica de l’Artesa

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

❘ Artesa de segre ❘ L’Artesa de Segre va derrotar el Natació Terrassa (1-0), la qual cosa representa un autèntic baló d’oxigen per al conjunt dirigit per Nil Baró en la seua lluita per provar d’eludir el descens de categoria a final de temporada. El partit va estar molt disputat durant els noranta minuts.

L’Artesa, molt conscient de la necessitat de sumar els tres punts per no despenjar-se del tren de la permanència, va dominar amb claredat tot el primer temps a un batallador Terrassa, però els locals no van saber aprofitar cap de les quatre clares ocasions de què van disposar per marcar i posar-se al davant al marcador. Els visitants, per la seua part, molt lluitadors tot el duel, van disposar d’un parell d’ocasions que Marbà es va encarregar de desbaratar.

Ja al segon temps, l’Artesa va estirar les línies i li va donar més força al seu atac a la recerca del gol. El joc durant tota la segona part es va mantenir molt travat, amb contínues faltes, targetes i aturades del joc que van trencar el ritme del matx. Finalment, al minut 84 va arribar l’anhelat gol que l’Artesa havia buscat amb desesperació i, a la sortida d’una falta lateral, la pilota li va arribar a Castelló, que va rematar a la xarxa l’1-0.

Després del partit, Nil Baró, entrenador de l’Artesa de Segre, va indicar que “veníem d’una derrota molt dolorosa a Juneda i no podíem concedir cap error. Era un partit molt important per a nosaltres en què només ens valia la victòria”. Sobre el treball dels seus jugadors, va comentar: “Hem treballat bé, molt disciplinats, i al final ens ha arribat l’ocasió i l’hem aprofitat”. Per acabar, va dir que creu en les possibilitats del seu equip i va afegir: “Lluitarem fins al final per repetir l’odissea de l’any passat.”