El Miralcamp-Alcarràs acaba en baralla

El partit de futbol sala entre el Miralcamp i el Cafeters Alcarràs, de Tercera Catalana, va ser suspès en el minut 41, amb 3-1 en el marcador, després que jugadors d’ambdós equips s’emboliquessin en una multitudinària baralla, la qual cosa va provocar la presència dels Mossos. El Miralcamp va anunciar ahir que presentarà davant de la delegació de Lleida de la Federació Catalana de Futbol al·legacions a l’acta, ja que no estan d’acord amb diversos punts del redactat, a banda d’una denúncia davant del mateix organisme, aportant vídeos dels incidents. El club local va assenyalar que van resultar amb danys tres dels seus jugadors, a part de dos aficionats.

El primer punt de discrepància del Miralcamp amb l’acta és en l’origen de la baralla. Segons explica l’àrbitre es va iniciar perquè un jugador local va clavar un cop de puny a un jugador visitant i després que aquest respongués amb un altre cop de puny es va iniciar la baralla. Fonts del Miralcamp van explicar que “el jugador de l’Alcarràs va caure a terra en una jugada i li va clavar una puntada de peu al nostre i li va abaixar els pantalons. El nostre li va donar una espenta i el visitant li va donar un cop de puny a la boca i entre alguns el van arraconar a la porteria”. La mateixa font afegeix que “un jugador nostre es va atansar per separar-los i l’acta diu que ho va fer per afegir-se a la baralla, la qual cosa no és certa”. A la baralla es van sumar una desena de veïns de Miralcamp, alertats pels incidents, i quan van arribar els Mossos els jugadors de l’Alcarràs van sortir corrents. “Hem denunciat davant dels Mossos i ens diuen que ells també ho han fet.” Un dels jugadors agredits del Miralcamp va necessitar sis grapes al cap i la resta i els seguidors tenien cops als llavis i en un ull. Aquest diari no va poder contactar amb el club d’Alcarràs.