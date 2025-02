El pressupost de l'Hiopos Lleida pot pujar fins als 4,5 milions

Els moviments a la plantilla de l'Hiopos Lleida i altres imprevistos al llarg d’aquesta temporada a la Lliga Endesa provocaran un increment sobre el pressupost del club inicialment previst, que era de 4 milions d’euros. En aquest sentit, el president Albert Aliaga va explicar aquest dilluns al programa de Lleida TV Lleida en Joc que, “per diferents necessitats, el pressupost se n’anirà als 4,2 o als 4,5 milions d’euros”, i va afegir que “és un pressupost viu que no podrem tancar fins al 30 de juny”.

Aliaga va assenyalar que “el club està disposat a fer un esforç” i va valorar que val la pena perquè “és la millor Lliga d’Europa i estar-hi posa Lleida al mapa”. Va instar també els aficionats, més enllà dels resultats, a “disfrutar de l’experiència”. Així mateix, va dir que “el projecte té tres potes, quant a suport social i empresarial estem orgullosos de la resposta que hem tingut i, en l’àmbit esportiu, estem satisfets del treball que estem fent”. Va destacar, en aquest sentit, la tasca de Gerard Encuentra i Joaquín Prado

Batemon ja està a Lleida i el club busca un '4'

D'altra banda, l’Hiopos Lleida va fer oficial aquest dilluns el fitxatge del nord-americà James Batemon III, amb qui ja tenia un acord des de fa uns dies, tal com va avançar SEGRE dissabte passat. El jugador de Milwaukee té 27 anys, fa 1,85, pot actuar de base o escorta i arriba procedent del Brisbane Bullets, de la lliga australiana. Aquesta no serà l’única incorporació de l’equip lleidatà, que continua treballant per millorar la plantilla, per la qual cosa també busca un 4 que reforci el joc interior.