El CECELL exigeix a la Paeria que li aboni les subvencions pendents

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El CECELL ha enviat un comunicat a totes les jugadores i famílies del club en què els explica que, a causa dels impagaments de subvencions pendents de la Paeria, l’entitat està passant dificultats econòmiques que, a la llarga, podrien comprometre la viabilitat del club.

En aquest comunicat, el club exposa a les famílies i jugadores que, a causa que la Paeria no els abona des de finals del 2023 les quantitats que, per conveni, ha de pagar al club, el futur de l’entitat està compromès, ja que no poden fer front a compromisos com el pagament del lloguer del pavelló Joan Oró.

“Exigim a l’ajuntament que compleixi el seu compromís”, va explicar el president, Daniel Manso. El dirigent no descarta “emprendre altres accions si aquest pagament no es fa efectiu a curt termini”. Sense l’ajut econòmic de la Paeria, és l’entitat la que ha de fer front a tots els pagaments amb els seus propis recursos.

El club, dedicat exclusivament al voleibol femení, compta amb 13 equips federats, amb 250 jugadors.