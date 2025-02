La ciclista lleidatana Maria Banlles fitxa per Massi, un dels millors equips femenins

Maria Banlles i la madrilenya Alba Álvarez, també fitxada aquest any per l’equip Massi. - TEAM MASSI BAIX TER

La lleidatana Maria Banlles (Alfarràs, 15-9-2000), que ha fitxat aquesta temporada per l’equip català del Massi Baix Ter, va dir estar “molt contenta perquè el salt ha estat gran” després d’haver competit l’any passat a les files de l’UPV (Universitat Politècnica de València) Women’s Cycling Team, on va reconèixer que “les condicions que em vaig trobar no eren les que esperava”.

Banlles, que va fer història el 2023 al ser la primera lleidatana a participar en l’acabada de crear Volta a Espanya Femenina amb l’equip basc Sopela de categoria UCI, es troba en aquests moments recuperant-se de la fractura d’un dit de la mà que es va produir el 3 de gener al xocar amb un cotxe. “Va ser un incident una mica absurd perquè el conductor, un senyor gran, va obrir la porta sense adonar-se’n just quan jo passava amb la bicicleta i vaig caure a terra. El metge m’ha dit que si tot va bé em donarà l’alta el 18 de març. Així que ja tinc ganes d’estrenar-me aquest any en competició”, va declarar.

La lesió al dit no li ha impedit entrenar-se per mantenir la forma física, però encara no pot agafar amb força el manillar i això és el que ha fet que esperi tenir l’alta. “No vull precipitar-me perquè entrenar-se no és el mateix que competir. Espero poder estrenar-me en alguna prova de la Copa d’Espanya i m’agradaria aquesta temporada córrer la Volta a Catalunya i proves internacionals com el Tour Féminin International des Pyrénées”, va assenyalar la lleidatana, que està despuntant en carretera, però que sobretot compta amb una trajectòria molt bona en pista.

Així mateix, ha conquerit diversos Campionats d’Espanya en diferents categories d’edat, ha acudit a Europeus sub-23 i ha estat una habitual de les seleccions espanyoles.

Maria Banlles forma part d’un equip de 13 corredores, de les quals 5 són catalanes. Aquest any ha incorporat 8 cares noves, de les quals tres són estrangeres. El Massi Baix Ter, amb seu a Torroella de Montgrí, va iniciar la temporada el passat dia 13 a la Volta a la Comunitat Valenciana.

“Som d’elit, però sense tenir remuneració econòmica”

El Massi Baix Ter compleix la segona temporada a la categoria nacional després de renunciar a ser UCI el 2023 quan es va implantar la norma que les corredores havien de tenir un salari mínim. “Ho entenc, per això l’equip va reclamar el dia de la presentació més suport econòmic per poder professionalitzar-se”, diu Banlles, que malgrat ser una ciclista d’elit no rep cap compensació econòmica. “Estic contenta perquè la bicicleta d’entrenar, la de competició, l’entrenador...tot el que necessitem corre a càrrec de l’equip i estic en un dels millors d’Espanya. Som d’elit, però sense tenir remuneració econòmica”, subratlla.

Per això ha de compaginar el ciclisme amb els seus estudis d’Educació Social a la UdL, que està a punt d’acabar.