Els lleidatans Jiménez i Paz salten a la categoria Rally3

El pilot lleidatà Jesús Jiménez, d’Alcarràs, i el seu copilot Nacho Paz, de Solsona, que l’any passat es van proclamar campions del Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra-Rallycar en l’apartat de dos rodes motrius Rally4, han fet un salt de categoria i competiran aquesta temporada en una de superior amb un Ford Fiesta Rally3.

Jiménez i Paz, que l’any passat van competir amb un Renault Clio Rally4, van estar negociant amb la firma francesa per continuar units en el canvi de categoria, però finalment l’acord va arribar amb Ford. “Estem molt contents i l’objectiu, a part de competir i disfrutar, és guanyar el campionat encara que sabem que aquest any estem en una categoria més amunt i més exigent”, va assenyalar Jesús Jiménez.

El duo lleidatà estrenarà la temporada aquest cap de setmana en el Ral·li de Càceres, primera prova de l’Estatal, el campionat del qual consta aquest any de sis carreres. Després de Càceres (28 febrer i 1 març) es disputaran els ral·lis Ciudad de Pozoblanco (2 i 3 maig), Regne de Lleó (7 i 8 juny), Illa dels Volcans (8 i 9 agost), Galícia (5 i 6 setembre) i Ciutat de Granada (10 i 11 octubre).

A banda d’aquest campionat, Jiménez i Paz disputaran la Past Rally3 Trophy Iberia, que es correran entre Portugal i Espanya, una Copa monomarca de Ford Fiesta Rally3, que consta de fins a sis proves, quatre en territori espanyol (Terra de Lleó, Princesa d’Astúries, Terra de Granada i RACC Catalunya) i dos en territori portuguès (Casinos do Algarve i Terras d’Aboboreira).

“Ens fa molta il·lusió aquesta Copa monomarca perquè aquí anem tots amb el mateix cotxe i, a més, és un campionat amb molta repercussió i hi ha un gran premi per al guanyador”, va explicar Jesús Jiménez. El premi final per al guanyador a què es refereix el pilot lleidatà serà córrer un ral·li amb un Ford Fiesta Rally2 preparat per la firma asturiana Past-Racing. Jesús Jiménez i Nacho Paz corren amb l’equip PCR Sport, amb seu a la localitat barcelonina de la Torre d’Oristà. Compten com a entitats col·laboradores amb l’escola d’automoció lleidatana CTI, Desguaces Gualda, Edorteam i Almiramar.