Encuentra: “No li canvio la situació, al Corunya”

L’Hiopos Lleida reprèn demà la competició de lliga després de les dos setmanes d’aturada i ho farà a la pista del cuer Corunya, un duel crucial per al futur dels dos acabats d’ascendir a la competició. Gerard Encuentra no va voler parlar de final i va reconèixer que els gallecs s’hi juguen molt més al comptar amb dos victòries menys que ells. “No els canvio la situació en què estan”, va dir amb rotunditat, per afegir: “Estan més al límit que nosaltres, però hi anem amb ambició, il·lusió i ganes de fer un bon partit i trencar aquesta dinàmica que portem.”

Per al tècnic lleidatà serà clau controlar els nervis i l’ansietat en un Colisseum que presentarà una gran entrada. “Controlar les emocions serà clau, així com el punt de confiança. Nosaltres sortim amb un hàndicap respecte a ells i és que juguen a casa i han fet una campanya perquè el pavelló estigui ple, perquè veuen que és un partit megadecisiu. Perdre seria un cop molt dur per a ells i guanyar els reenganxaria a la Lliga. Per a nosaltres guanyar ens donaria molt oxigen i molta confiança, i està clar que serà molt important controlar els nervis que hi haurà en alguns moments del partit, així com la frustració si les coses no ens surten bé”, va assenyalar.

A més de guanyar, un altre dels objectius de l’Hiopos Lleida a la Corunya és revertir l’average particular amb els gallecs, que al Barris Nord van guanyar per cinc punts de diferència (101-106). “Per als que estem en la lluita per la zona baixa sumar averages sempre és important, però estem centrats en la victòria, encara que si ho aconseguim ens permetria allunyar-nos una mica més”, va assenyalar.

D’altra banda, James Batemon, l’última incorporació de l’Hiopos Lleida, ja apareixia ahir inscrit a l’ACB amb el dorsal 1, el mateix que han lluït aquesta temporada Dee Bost i Chevez Goodwin. Sobre el nou fitxatge, Encuentra va declarar que “és un anotador, un jugador que és capaç de fabricar-se punts per si mateix, un bon passador, amb bona mà des de la línia de tres punts, que sap jugar al pick & roll i generar avantatges a través dels bloquejos indirectes”. “És un jugador exterior més que ve a sumar i a donar-nos un salt de qualitat en la plantilla”, va assenyalar Encuentra.

Corunya i Granada es reforcen

Dos dels rivals directes de l’Hiopos Lleida, Granada i Corunya, també s’estan reforçant, especialment en el seu joc interior. El conjunt nassarita ha arribat a un acord amb el Baskonia per a la cessió de l’ala-pivot senegalès Ousmane Ndiaye, mentre que els gallecs estan a un pas de tancar el fitxatge del letó Karlins Silins, de 27 anys i 2,10 metres d’alçada, que recentment va ser ofert a l’Hiopos Lleida. Aquesta temporada estava jugant al Pistoia italià i ve a cobrir la baixa de Lima.