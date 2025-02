“Torno a sentir foc”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El pilot lleidatà de MotoGP Marc Márquez (Ducati) va confessar ahir que sent “foc” en el seu “interior” abans de l’inici del Mundial de Motociclisme i que vol “lluitar de nou pel títol” després d’una positiva pretemporada al seu nou equip on té clar que el seu estatus és “diferent” i en el qual ha “d’aprendre” del seu company, l’italià Franco Bagnaia, mentre que va aconsellar a Jorge Martín (Aprilia) que no tingui pressa a recuperar-se i que respecti el seu cos perquè ell mateix no ho va fer i ho va pagar “molt car”.

“La primera cursa és especial, són papallones diferents que sents a l’estómac i està bé perquè els últims anys no sentia aquest foc en el meu interior i en aquest sé que estic al lloc adequat o crec que estic a l’equip correcte, a la moto correcta. Vull lluitar de nou pel campionat i ho donaré tot”, va assegurar Márquez en la roda de premsa prèvia a l’inici del Mundial a Tailàndia.

El de Cervera va reconèixer que ha tingut “un bon hivern” i que des que va provar la Ducati a Montmeló (Barcelona) se sentia “bé”. “Així que anaven passant els dies anava millorant més encara les sensacions i aquest de Buriram és, no el millor, però sí un circuit que m’agrada”, va expressar després d’haver estat fa uns dies el més ràpid en el traçat tailandès en el segon test de pretemporada.

En el de Sepang (Malàisia), el vuit vegades campió del món també es va veure “ràpid”, però va deixar clar que “els tests són els tests i les carreres són les carreres”. “Crec que hem fet un bon treball entre Pecco (Bagnaia) i jo, comptem amb una bona base, un bon equilibri, i crec que per a mi tenim la millor moto per lluitar pel campionat”, va admetre. El lleidatà considera que el seu estatus a l’equip oficial de Ducati “és diferent”. “Pecco compta amb molta experiència i he d’aprendre d’ell i provar de ser ràpid a la pista”, va apuntar.

Quant a la batalla pel campionat, veu tots els pilots de Ducati en disposició de lluitar per la victòria perquè comencen amb “una base similar”, la de la moto del 2024.