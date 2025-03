Àlex i Marc Márquez lideren la primera Practice del curs

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els germans Márquez van ser ahir els més ràpids en la Pràctica del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, cita inaugural del Mundial de motociclisme, amb Àlex (Ducati Gresini) en primera posició, seguit pel seu germà Marc (Ducati), segon a 52 mil·lèsimes en la seua estrena de roig després de dominar la majoria de la sessió. Davant l’absència del vigent campió Jorge Martín per lesió, va sorprendre veure el vigent subcampió i company de Marc Márquez a l’equip oficial de Ducati, l’italià Francesco Bagnaia, finalitzar en tretzè lloc i veure’s obligat a passar avui per la Q1, cosa que no havia passat en cap ocasió en tot el 2024.

A més, en la categoria de Moto2, el més ràpid va ser el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Italtrans), que es va imposar amb un temps d’1:35.030 al madrileny Manuel González (Dynavolt).

A falta de veure avui el potencial real de totes les motos en la qualificació, la sessió va reafirmar el bon moment de forma d’Àlex Márquez després de rendir a bon nivell en els tests de pretemporada.

Així, el de Cervera va ser el més ràpid amb la seua Ducati satèl·lit del Gresini Racing i va marcar un 1:29.020 amb el qual va superar la resta de rivals. El seu germà Marc, en la seua primera jornada competitiva com a pilot oficial del Ducati Lenovo Team, va quedar segon amb aquest escàs dèficit de 52 mil·lèsimes, en una bona sessió en la qual es va mostrar còmode i amb un gran ritme, però es va veure superat en els instants finals pel seu germà.

Més enllà d’aquesta fraternal lluita per firmar el millor registre va sorprendre veure Pecco Bagnaia, company de Marc Márquez a l’equip oficial de Ducati, quedar-se fora de la Q2. L’actual subcampió del món va finalitzar tretzè, però es va queixar iradament que Franco Morbidelli, sense veure’l venir per darrere, el va molestar en el seu intent final d’aconseguir un millor temps i eludir el pas per la Q1.

Per la seua part, Pedro Acosta va demostrar que la KTM va molt ràpida a Tailàndia i va ser tercer, a 242 mil·lèsimes d’Àlex Márquez i superant els italians Bezzecchi i Morbidelli (Ducati), quart i cinquè.

L’equip que sembla haver fet un gran pas endavant de cara a la nova temporada és Honda, ja que Joan Mir va ser sisè amb la moto oficial i el francès Johann Zarco, amb la satèl·lit, va ser desè, la qual cosa els va valer per passar directes a la Q2.