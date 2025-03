El Llista, a segellar la seua sisena Final Four

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida busca aquesta nit (21.00) a l’Onze de Setembre segellar la seua presència a la Final Four de la Europe Cup per sisena vegada en les últimes set edicions, tot un rècord que té a l’abast després de la renda de cinc gols que es va emportar del partit d’anada a la pista de La Vendéenne francès (3-8). “Són números que fan molt de respecte, i més en un club com el Llista, que fins fa deu anys només havia arribat a una final europea en tota la seua història”, va dir el tècnic Edu Amat.

El Llista és un dels quatre clubs que més vegades (tres) han guanyat la segona competició europea, abans denominada CERS i ara Europe Cup, al costat del Barcelos portuguès (1995, 2016 i 2017), el Liceo (1982, 1999 i 2010) i el Novara italià (1985, 1992 i 1993), si bé els lleidatans van aconseguir els tres títols de forma consecutiva (el 2018, 2019 i 2021, el 2020 es va cancel·lar per la covid). A més va estar en les dos Final Four posteriors, a Paredes 2022, on va caure en semifinals davant del Calafell, i a Lleida 2023, on va perdre també en semis davant del Braga portuguès, ja que l’any passat no hi va poder participar al disputar per primera vegada en la seua història la fase de grups de la Champions. Ara busca la seua sisena presència a la Final a Quatre, on se les veuria a la semifinal del 29 de març amb el guanyador de l’eliminatòria entre l’Sporting de Portugal i l’Igualada, vigents campions de la Champions i l’Europa Cup, respectivament. Malgrat el clar avantatge que porta el seu equip, Amat avisa que “no serà un partit fàcil. Allà ens ho van posar complicat, encara que és cert que en els últims minuts vam poder encarrilar l’eliminatòria”, va assenyalar. Malgrat que prefereix no pensar encara en la Copa del Rei de la setmana que ve, reconeix que “sempre és bo arribar amb bones sensacions, i què millor que tenir un partit d’Europa a casa, que sempre és un moment especial. Si podem tancar la classificació també serà una injecció de moral i energia per a la Copa”. Amat va fer una crida a l’afició. “Em fa por que hi hagi un ambient fred. De segur que ens costarà, perquè és un equip rocós i ha de fer un pas endavant si vol tenir opcions de passar, i em fa por que aquests cinc gols d’avantatge facin que la gent vingui com si ja estiguéssim classificats o no vingui perquè pensi que està tot fet”, va apuntar.

El Vila-sana visita el Cerdanyola obligat a guanyar

El Vila-sana visita aquesta tarda (17.30) la complicada pista del Cerdanyola amb l’obligació de guanyar per no quedar despenjat de la lluita per la primera posició, ja que aquesta temporada no hi ha play-off i el campió serà el primer classificat al final de la Lliga. Les lleidatanes ocupen ara la quarta posició a la taula empatades amb Palau i Fraga i a tres punts del Telecable Gijón.