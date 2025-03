L’AEM visita un Getafe molt necessitat per optar a la salvació

L’AEM torna avui (16.30/Lleida En Joc) de l’aturada internacional visitant un Getafe molt necessitat de puntuar, perquè està a nou punts de la permanència, com a penúltim classificat. En canvi, el conjunt lleidatà afronta el partit després d’assaltar la cinquena plaça, en la penúltima posició del play-off, i ara amb quatre punts de marge sobre el seu primer perseguidor per a la promoció, un Osasuna que ahir va superar el Vila-real (2-0). El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va considerar que, malgrat frenar la seua bona ratxa –de set dels últims nou punts– “una aturada sempre ve bé, perquè et permet desconnectar abans d’un març amb molts partits”. El primer és davant d’un Getafe que, segons ell, afronta “una de les seues últimes oportunitats per enganxar-se al tren de la salvació”, una cosa que donarà “una motivació extra al conjunt madrileny”. Per això, l’entrenador de les lleidatanes va considerar que “serà important sortir bé al partit per controlar el ritme, no entrar en l’ansietat que puguin tenir elles i aprofitar els seus errors”. Per al duel, l’AEM manté la baixa de María Lara, a més de les de llarga durada de Laura Fernández i Fati Gharbi, i tampoc podrà comptar amb la portera Laura Martí, expulsada davant del Cacereño. Per aquest motiu, va entrar en la convocatòria Xènia Siuraneta, meta del filial, i la descartada va ser Ari Quintana.