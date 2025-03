Oportunitat del Lleida CF de continuar escalant

El Lleida CF busca avui la primera victòria a casa aquest 2025 després de trencar amb la ratxa de sis empats seguits diumenge passat a Alzira (1-4). La golejada en terres valencianes va suposar un alliberament per al conjunt blau abans de rebre avui (17.00/Lleida En Joc i 3Cat) l’Elx Il·licità, en un duel directe entre dos dels molts aspirants a entrar al play-off.

El conjunt lleidatà es troba a només un punt de la promoció, que marca l’Atlètic Balears amb 38 punts en cinquena posició, malgrat ser vuitè. Per això busca un triomf per aspirar fins i tot a tornar a entrar en la promoció, aprofitant els duels directes entre Atlètic Balears i Sabadell i el Torrent-Terrassa (ambdós també amb 38 punts). Tot plegat, després que el líder Europa perdés ahir a Andratx (2-1).

Els blaus es troben un lloc i dos punts per sobre de l’Elx Il·licità, que arriba al feu lleidatà després de perdre a casa davant de l’Eivissa (0-1), encara que en el seu anterior desplaçament va golejar per un contundent 0-5 l’Andratx, uns resultats que exemplifiquen la seua recent trajectòria irregular, amb tres victòries, tres derrotes i un empat en el que portem de segona volta.

El tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, va definir el filial il·licità com “un rival imprevisible i molt treballat, que té moltes variants respecte a la seua estructura clàssica de 3-4-3”.

De fet, el tècnic alzirenc espera que “el rival intenti disputar-nos la possessió” i no ho va considerar una notícia negativa, perquè va admetre que “molts equips ens han regalat la pilota per defensar-se en bloc baix i no ho hem sabut aprofitar”.

A més, Marc Garcia va explicar que “segurament” podrà comptar amb Joan Campins i Quadri, que van ser baixa a Alzira per molèsties de diferent índole, igual que Operé, que va complir cicle de grogues i tornarà a estar disponible, per la qual cosa l’entrenador es veurà obligat a “descartar jugadors disponibles per jugar”.