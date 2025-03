Important triomf amb ensurt final

L’AEM va fer ahir els deures en la visita a un rival enfonsat en el descens com el Getafe. Però com és habitual en el conjunt lleidatà, els va acabar entregant amb un punt de sofriment, ahir absolutament innecessari després de tenir el partit totalment lligat amb un 0-3 que es va convertir en el 2-3 definitiu després d’uns minuts finals de destensió.

No obstant, el conjunt lleidatà va tornar de l’aturada internacional mantenint les bones sensacions amb les quals venia i suma 10 punts dels últims 12, que li permeten escalar fins a la quarta posició, superant el Barça B, i mantenir els set punts de marge respecte al primer equip fora del play-off, Osasuna, a falta de set encontres per jugar. Les lleidatanes van saber gestionar el matx amb sobrietat i sense pressa per avançar-se, fins que passada la mitja hora es va col·locar 0-2, mitjançant un gol de falta de Blasco i un altre d’Inés en la sortida d’una falta lateral. El 0-3 de Gestera en el 72 semblava sentenciar el xoc, però el Getafe va apostar per l’anarquia per intentar rescatar uns punts que necessita com el menjar i va retallar distàncies fins al 2-3, encara que sense opcions d’acabar empatant, cosa que el deixa penúltim, amb 11 punts. En la visita a un rival que afrontava una de les seues últimes bales per optar a la permanència, l’AEM va afrontar els primers minuts amb molta concentració, sense cometre errors que poguessin donar vida al seu oponent. Així va ser com els primers minuts van ser un anar i venir de pilotes llargues i imprecisions, en un camp castigat per la constant pluja que va caure a Getafe i que dificultava la circulació, frenant la pilota.

La primera a provar sort va ser Loba, amb un tret llunyà que va sortir a prop de l’escaire. L’equip local va contrarestar amb dos accions de perill de Laura Fernández, en especial la segona, en la qual va provar de superar Mon, ahir titular per la sanció de Laura Martí, amb una vaselina suau, però la meta li va endevinar les intencions i va desviar la pilota evitant l’1-0. El córner de les locals va ser l’origen d’un altre intent lleidatà, en una pilota llarga de Loba que va deixar Evelyn sola davant de la meta Lucía Alba, que va sortir gairebé al centre del camp, però el mal estat de la gespa no va permetre que la canària connectés amb la pilota abans que la portera.

Va ser una ocasió franca per a les lleidatanes, que no en van deixar escapar cap altra, perquè en el 32 Blasco va llançar una falta des del sector dret de la frontal de l’àrea i, amb la cama esquerra, va sorprendre la portera amb una rematada potent al seu pal (0-1). La lateral valenciana es va estrenar com a golejadora aquesta temporada i no va ser l’única que ho va aconseguir ahir, perquè sis minuts després, les lleidatanes van aprofitar una altra falta, en aquest cas un servei lateral des de la dreta, que Evelyn va centrar amb precisió perquè Inés anotés el segon de cap (0-2). Els dos gols van ser un cop dur per al Getafe i un reforç per a les lleidatanes, que van dominar a plaer fins al descans i també després. El conjunt lleidatà continuava arribant puntualment a la porteria rival, però no va concretar fins al 76, quan un atac liderat per Mariajo va acabar en una rematada al pal de Marilén, que Gestera va convertir en el 0-3 empenyent el rebuig. I la destensió que no havia arribat amb el 0-2, va aparèixer després del 0-3. El conjunt lleidatà no va trobar la manera de mantenir baixes les revolucions davant d’un Getafe que es va llançar a l’atac a través del caos i en va treure profit. Primer en un córner que Tavares va rematar de cap per a l’1-3 en el 86 i ja a l’últim minut amb centrda enrere de Lara que Maryame Atiq va rebutjar cap a la seua porteria (2-3) per donar emoció a un còmode triomf lleidatà.

❘ getafe ❘ El tècnic de l’AEM, Rubén López, va dir estar “molt content per la victòria” malgrat els dos gols encaixats en els minuts finals, un tram sobre el qual va dir que “ningú excepte jo no recordarà el que ha passat”.

De fet, va recalcar que “era un partit vital, com tots d’aquest tram final, sumar una victòria era important pels resultats que s’havien donat. Crec que ha estat un partit molt complet fins al 0-3, l’equip ha estat molt seriós, sense concedir gairebé res, transitant bé i amb molts acostaments a l’àrea rival”.

L’entrenador va tornar a incidir en la desconnexió del tram final i, encara que va reconèixer que “habitualment se’ns sol complicar el partit quan aconseguim resultats tan favorables”, va dir que la situació “no em preocupa en absolut”.

Per la seua part, Laura Blasco va reconèixer que “no sé si hem abaixat la intensitat, però en els últims minuts hem patit bastant”, malgrat que es va quedar amb la part positiva d’“haver-nos endut els tres punts, a més fora de casa, on és difícil sumar”. Una alegria que també va compartir María Mon, que ahir estrenava titularitat en substitució de Laura Martí. “És veritat que quan han marcat el primer, com a portera, ha estat una espineta al pit i el segon, una gerra d’aigua freda, però l’important és que l’equip ha guanyat”, va destacar la lleonesa, que es va mostrar “molt feliç per l’oportunitat de jugar a la Lliga, perquè la Copa és un món totalment diferent”.