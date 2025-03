El Llista demanarà ser seu de la Final Four de la Europe Cup

El Pons Lleida Llista tornarà a presentar candidatura per organitzar els propers dies 29 i 30 de març la Final Four de la WS Europe Cup. Seria la quarta vegada que el club lleidatà optarà a ser la seu de la segona competició continental d’hoquei patins, després d’haver-la organitzat el 2018 i el 2019, que es van saldar amb sengles títols llistats, i el 2023, l’últim precedent i en el qual van caure a semifinals davant del Braga portuguès. Pel que sembla, dos semifinalistes més, el Tomar lusità i l’Igualada, que ja la va organitzar l’any passat i que defensa el títol, també han mostrat interès per allotjar la seu.

Tot just segellar la classificació per a la Final Four i de conèixer la resta de semifinalistes, a la llista dels quals no hi havia el gran favorit, l’Sporting de Portugal, vigent campió de la Champions, el Pons Lleida va contactar amb la Paeria per buscar suport abans de presentar formalment la candidatura. “Si haguessin passat tres portuguesos hauria estat inviable perquè s’hagués celebrat a Portugal, però havent-hi dos equips catalans, nosaltres i l’Igualada, que desplaça molta gent, cal demanar-la, perquè ja t’assegures un ple tant dissabte com diumenge. Números en mà et surt rendible”, va afirmar el president llistat, Enric Duch, que va destacar que “les tres edicions que hem organitzat han estat tot un èxit i això ens avala”.

Per la seua part, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va assegurar ahir que “ja ens hem posat a treballar i la nostra voluntat és ajudar el club a acollir una competició fetitxe per al Llista. Farem tot el possible i més per intentar que la Final Four torni a Lleida, encara que el club també haurà de fer un esforç. Estem encantats i il·lusionats de poder tenir-la i lluitarem per fer-ho possible”, va indicar.

Per al Llista aquesta serà la sisena Final Four que jugarà de les últimes set edicions.