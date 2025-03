El Cadí busca seguir en ratxa contra el Perfumerías Avenida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu rep avui la visita d’un altre club històric de la Lliga Femenina, el Perfumerías Avenida de Salamanca (20.00), amb la tranquil·litat que li dona haver encadenat tres victòries que li han permès obtenir un còmode marge respecte a les posicions de descens. Després de guanyar contra Joventut (79-77), Estudiantes (72-70) i a la pista del Celta de Vigo (65-71), les jugadores d’Isaac Fernández s’enfronten amb confiança al tercer de la classificació, en una setmana que també els portarà el cap de setmana a visitar la pista del segon classificat, el Girona.

L’entrenador de les urgellenques, Isaac Fernández, explicava que “l’equip està bé”, admetent que “sempre és més agradable la setmana de treball després de guanyar, que si vens d’una derrota”.

El tècnic va afegir que “ens trobem en un bon moment de joc. Ja veníem abans de jugar bé, però ara aquest bon joc també s’ha transformat en victòries en els darrers partits. Per tant, l’equip es troba amb confiança”.

Sobre la dificultat del partit d’avui va dir que “és complicat, sempre ho és davant d’aquest equip i sabem que no hi ha res fet, queda encara molta Lliga al davant”, va afegir. Va explicar també que compta amb totes les seues jugadores per a aquest duel, tot i que “alguna arrossega molèsties que, no obstant, no li impediran jugar. Estan totes disponibles”.

L’equip, a més de la ratxa de dos victòries que li ha carregat de moral i li ha donat tranquil·litat, confia en el fet de jugar a casa, amb el suport que sempre mostra l’afició urgellenca al Palau d’Esports.

Pel que fa al rival, el Perfumerías Avenida, no està tenint una temporada còmoda, com demostra el fet que ocupa la tercera posició a la taula, darrere del líder València i del segon classificat, el Girona, pròxim rival de les urgellenques. A dos victòries de les valencianes, les de Salamanca buscaran un triomf que els permeti atansar-se a la primera posició.