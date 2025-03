Dos títols per al CT Lleida a la Copa Since 90 de l’Hospitalet

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els representants del CT Lleida van conquerir el cap de setmana passat els títols de la Copa Since 90 disputada a l’Hospitalet. Jordi González es va emportar el títol absolut al batre Axel Brun en una disputada final per 2-4, 4-0 i 10-8, després de vèncer a la ronda anterior Gerard Sawatzki, primer cap de sèrie, per un doble 4-0. Per la seua part, Martí Franco, que partia com a segon cap de sèrie del torneig de cadets, va derrotar a la final a Marcel Pons per 4-2 i 4-0.