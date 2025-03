Ginés rep una ‘wild card’ per debutar al Mundial

El lleidatà Aleix Ginés farà realitat el seu somni de debutar al Mundial més aviat del que esperava. El jove pilot de Mollerussa, que està a punt de complir els 15 anys, ha rebut una wild card per disputar del 28 al 30 de març al circuit portuguès de Portimao la segona prova de la Yamaha Cup, una competició reservada a joves talents que es disputa en el marc del Campionat del Món de Superbikes. Serà l’únic representant espanyol en la llista de 20 pilots i el més jove que prendrà part en la cursa gràcies a la invitació de Yamaha Europe.

La planificació de Ginés ha canviat després del seu recent fitxatge per l’equip madrileny MS Racing, que compta amb una dilatada trajectòria al Mundial de Superbikes i que té també estructura al Campionat d’Espanya, que és on competirà aquest any el lleidatà en la categoria de Supersport 300. Tot es va precipitar arran de la presentació del nou projecte a finals de gener a Mollerussa, l’objectiu del qual era arribar en tres anys al Mundial de Moto3 de Dorna, però la trucada de l’equip madrileny ho ha canviat tot. “L’any passat ja li van fer dos proves, però després de la caiguda no havíem tornat a parlar. Van veure la presentació, ens van trucar per fer un test a Almeria, els va agradar i l’han fitxat per a aquest any”, va assenyalar el seu pare, Oriol Ginés, que va afegir que aquest canvi de plans li suposarà un estalvi econòmic important. “Dels 90.000 euros que prevèiem per a aquest any només n’haurem de buscar uns 55.000, ja que l’equip ho assumeix tot menys l’equipació i els viatges”, va assenyalar.

El 15 i 16 de març prendrà Aleix Ginés part en el test oficial a Jerez i obrirà l’Estatal el cap de setmana següent al mateix traçat andalús, set dies abans de debutar al Mundial.