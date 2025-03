Iñigo Idiakez és l’elegit

Iñigo Idiakez, en l’etapa com a entrenador del Leicester a Anglaterra, on va entrenar diversos equips.

Iñigo Idiakez Barkaiztegi (Sant Sebastià, 8 de novembre de 1973), és el nou entrenador del Lleida CF, amb el qual s’ha compromès fins a final de temporada. El club va anunciar ahir que el tècnic donostiarra, de 51 anys, és el substitut de Marc Garcia, que el Lleida va destituir dilluns passat després de guanyar només dos partits dels últims 14 jugats, malgrat que només havia perdut tres encontres i ha deixat l’equip a tres punts del play-off. El germà gran d’Iñigo, Imanol Idiakez, va ser entrenador del Lleida Esportiu entre 2014 i 2016 i va deixar el club després del traumàtic play-off d’ascens a Segona A a Sevilla, on l’equip lleidatà es va quedar sense pujar a la divisió de plata del futbol espanyol al perdre als penals. Com a jugador es va formar al planter de la Reial Societat i va debutar a Primera divisió el 8 de novembre del 1992, el mateix dia en què complia 19 anys. Ho va fer a Atocha davant del Cadis. Amb el club donostiarra va jugar 254 partits entre Lliga, Copa i Copa de la UEFA, 233 dels quals a Primera. Iñigo Idiakez va jugar al Camp d’Esports amb la Reial Societat la temporada en la qual la UE Lleida de Mané va estar a Primera. Va ser el març del 1994 i el Lleida va guanyar 1-0.

Durant la seua trajectòria com a entrenador ha comptat amb una notable experiència internacional, especialment al Regne Unit. Ha dirigit l’Apollon Limassol de Xipre, a Anglaterra al Leicester City, Derbi County, Luton Town i al filial de l’Aston Villa. També va entrenar el Cancún mexicà i, en les competicions estatals, la Cultural Lleonesa i la Reial Unió d’Irun, el seu últim equip. Idiakez ja dirigirà avui l’equip en la tornada a la feina, després que ahir la plantilla tingués descans.

Per la seua part, el president del Lleida, Luis Pereira, va tenir ahir un afectuós record cap a Marc Garcia. “Ni en els meus pitjors malsons havia somiat prendre la decisió de cessar un entrenador en les condicions que ho vaig fer”, va escriure a les xarxes. “Va ser dolorós perquè m’aprecio el Marc. És una excel·lent persona, honrat, humil i un excel·lent professional”, va afegir, i li va donar les gràcies ja que “és un dels nostres”.

Un parent llunyà dels Idiakez, màxim golejador del Lleida a Primera

El nou entrenador del Lleida, Iñigo Idiakez Barkaiztegi i el seu germà Imanol, entrenador del Lleida entre 2014 i 2016, tenen un avantpassat que ja forma part per sempre de la història del Lleida i del Camp d’Esports. Un parent llunyà dels dos germans donostiarres, Ignacio Bidegain Barkaiztegi, va formar part de la històrica plantilla del Lleida que va jugar per primer cop a Primera divisió, la temporada 1950-51 i continua sent el jugador que més gols ha marcat a Primera amb la samarreta del Lleida, 8. El parentiu entre Bidegain i els Idiakez, amb qui comparteix segon cognom, l’ha revelat en un documentadíssim fil a la xarxa social X, anteriorment Twitter, el periodista lleidatà Oriol Jové, actualment a RAC1 i que també va treballar a SEGRE. En aquest fil revela tots els vincles de la família des de l’any 1830.

La mare dels germans Idiakez, María del Carmen Barcaiztegi Martín, és filla de José Manuel Barcaiztegi, que era cosí segon d’Ignacio Bidegain Barkaiztegi. Aquest futbolista, que tenia 33 anys quan el va fitxar el Lleida per al debut a Primera, va marcar 8 gols, xifra que no va superar ningú en el segon pas de la Unió Eesportiva Lleida per Primera, la temporada 1993-1994. El màxim golejador del Lleida que en aquella campanya va entrenar Mané, va ser Milinkovic, que va marcar 6 gols. El segon màxim golejador també és de la plantilla de la campanya 1950-1951, Pellicer, que va anotar 7 gols. Tant en una ocasió com en l’altra l’equip va acabar baixant a Segona.

Jordi Cortés torna al club com a segon del nou tècnic

Jordi Cortés serà el segon d’Iñigo Idiakez, segons va anunciar el club poques hores després de comunicar el nom del nou entrenador. Cortés torna a un club en el qual ha estat en diferents etapes.

Entre els anys 2001 i 2004 el tècnic de Balaguer va ser entrenador del futbol base. Després de tres anys al Balaguer B, va tornar a la que encara era la UE Lleida com a entrenador del filial, on va ser a la temporada 2009-2010. Va passar per Alcarràs, Balaguer, Bordeta i de nou Balaguer, abans d’integrar-se al Lleida Esportiu (2017 i 2020). La seua última destinació ha estat el Mollerussa, que va fer pujar a Tercera RFEF.