Rodrygo i Brahim donen avantatge al Madrid en el derbi de la Champions

Des de la qualitat individual en dos urpades, en accions decisives de Rodrygo i Brahim, el Reial Madrid va castigar un Atlètic de Madrid superior com a bloc (2-1), que va empatar amb un gol per emmarcar de Julián Álvarez però no va sostenir la ratxa de deu partits sense perdre, en una eliminatòria de vuitens de final que es decidirà al Metropolitano.

El primer derbi de Champions va anar de més a menys, i amb un guió molt semblant al que es va viure, també al Santiago Bernabéu, a LaLiga. Molt tosc, sense gairebé buits per als davanters, i en el qual només tres golassos van donar brillantor al partit. No va ser el dia de Kylian Mbappé ni de Vinícius –entre els dos van sumar més de 20 pèrdues–, ni Antoine Griezmann va ser diferencial per al seu equip. Primer va colpejar Rodrygo Goes amb un xut tens amb l’esquerra després d’un enviament deliciós de Fede Valverde (1-0), però Julián Álvarez, com a la Lliga, també va voler participar en aquesta nòmina de golassos i va igualar abans del descans inventant-se una canonada al pal llarg impossible per a Thibaut Courtois (1-1). A la segona meitat, molt poc futbol, amb un Reial Madrid sense tensió, però l’Atlètic va pagar la indolència malgrat ser millor que el seu rival. Un Brahim molt entonat i en el seu ambient, en una jugada de videojoc, va posar el definitiu 2-1. El marcador dona un lleuger avantatge als d’Ancelotti, que hauran de defensar la renda en una plaça que no se’ls dona gaire bé, mentre que els blanc-i-vermells de Simeone estan obligats a remuntar per no caure eliminats a vuitens per primera vegada des de fa quatre anys.