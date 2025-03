El Pons Lleida obre avui la Copa del Rei a Calafell enfrontant-se a l’Alcoi

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida s’enfrontarà avui amb l’Alcoi (18.15) en el partit que obre els quarts de final de la Copa del Rei, competició que es disputa fins diumenge a Calafell. Els jugadors lleidatans es van entrenar ahir a la pista tarragonina. La jornada es completa avui amb el partit entre el Barcelona i el Noia (20.45), mentre que els quarts de final els completen demà Reus-Calafell (20.45) i LiceoIgualada (18.15). Si el Pons Lleida supera el duel d’avui, el seu rival, en les semifinals de dissabte, seria el guanyador del Barça-Noia. La final serà diumenge a les 12.15.

L’entrenador del Llista, Edu Amat, va explicar sobre l’Alcoi que “és un equip rocós, que practica un hoquei molt sòlid i que té una plantilla en la qual es combinen molt bé jugadors joves i veterans. Tenen molt clar a què volen jugar i sempre ens compliquen les coses”, va valorar.

Va admetre que tant a ell com a l’equip els fa molta il·lusió participar en la Copa. “És un títol del qual estàs a tres partits” i va reclamar a la plantilla ambició màxima per afrontar el torneig. “Si no anem amb la mentalitat i l’ambició de fer una mica més que participar, tenim un problema com a esportistes” i va afegir que confia en l’equip perquè “estem contents i orgullosos de participar-hi. I tenim l’ambició d’aconseguir una cosa bonica”.

Amat creu, no obstant, que el torneig s’hauria de jugar abans. “La Copa la juguem els vuit primers classificats al final de la primera volta. I sí que ara en la classificació som els mateixos equips, però els estats de forma no són els mateixos que quan va acabar la primera volta. Crec que s’hauria de disputar just quan s’acaba”, va concloure l’entrenador lleidatà.