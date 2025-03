Triomf plàcid del Vila-sana

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ VILA-SANA ❘ El Vila-sana es va retrobar amb la victòria després de la decebedora derrota del cap de setmana passat a Cerdanyola. Ho va fer amb una plàcida golejada sobre el cuer, el Mataró, al qual va superar per un contundent 8-1 en un partit que va quedar sentenciat molt aviat i en què l’únic dubte era quina seria la diferència final al marcador. Una bona dosi de moral per a les jugadores que entrena Lluís Rodero, abans d’afrontar el decisiu partit de dissabte davant del Fraga, a la Lliga de Campions, en el qual els dos equips lluiten per una plaça a la Final Four.

Després del dur revés patit dissabte i conscients que la relaxació es paga car, en una Lliga en la qual ja no hi ha play-off, el Vila-sana, que ja no té marge d’error en la competició domèstica, va saltar a la pista decidit a marcar molt aviat les diferències. La capitana, Maria Porta, només va necessitar deu segons per firmar l’1-0 i, amb un Mataró que no podia frenar els atacs locals, Dana Antón va firmar el 2-0 amb una dura rematada al minut 5.

Va abaixar una mica la intensitat l’equip local, que només patia en alguna contra aïllada, mentre que en atac continuava tenint ocasions clares, com la d’Ana Horche al minut 8 o Victòria Porta al 13. Les del Pla recuperaven la bola amb facilitat i, a cinc minuts del descans, Luchi Agudo va anotar el 3-0.

La sortida de l’equip a la segona part va ser més contundent malgrat que a la primera i en tres minuts va liquidar el partit. Ana Horche va posar el 4-0 als pocs segons de la represa i Gimena Gómez, amb un doblet en dos minuts, va rubricar la sentència amb el 5-0 (27’) i el 6-0 (28’). TOt i que el Mataró va marcar el 6-1 al minut 31, amb una rematada de Farners Prat, la ràpida reacció de les lleidatanes, amb el 7-1 (32’) de Dai Silva, va tallar en sec qualsevol remota possibilitat de sofriment. Maria Porta, amb una perfecta rematada al minut 42, va tancar el marcador amb el 8-1. Sumats els tres punts, ara toca preparar el decisiu duel de dissabte davant del Fraga.